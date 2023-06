Unión Española arremete contra el canchero regalón de Marcelo Bielsa: “Se cree un Mesías; hace casi un mes que no lo vemos por acá”

En Unión Española habían optado por el silencio. En Santa Laura esquivaban los dardos de Patricio Bustamente, el canchero regalón de Marcelo Bielsa, quien criticó duramente a la dirigencia hispana por ceder la cancha del reducto de Independencia para el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica, que se jugó este miércoles.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, dijo el también encargado de mantener las canchas de Iquique y Cobresal. Al mismo tiempo, avisaba por la prensa que renunciaba a sus labores en el cuadro Rojo.

Lo cierto es que las declaraciones de Bustamente fueron subiendo de tono en el transcurso de las horas. Acusó al equipo hispano de no realizar ningún tipo de pago por sus servicios. Por lo mismo, sus descargos, esta vez, tuvieron respuesta. Cristian Rodríguez, gerente general de Unión Española, sacó la voz. Lo hizo después del Clásico Universitario. Cabe mencionar, que la cancha respondió a las expectativas, según comentaron los propios jugadores después del encuentro.

El funcionario de Unión Española, de entrada, valoró el estado del campo de juego tras el cotejo que midió a la U frente a la UC. “Estamos muy contentos por la cancha. La revisamos después del partido y el excelente nivel lo pudimos verificar al pisarla. Encontramos que se comportó de muy buena manera. Santa Laura siempre ha sido un aporte para el fútbol chileno y nuevamente se está cumpliendo”, dice, con un tono que refleja su alegría.

Tras su breve análisis, Cristian Rodríguez comienza a realizar sus descargos. En todo momento asegura que su intención no es generar una polémica. “Nos pareció muy extraño los descargos del señor Bustamente. Primero, todo el mundo entiende que más allá de la decisión que pueda tener Unión Española como propietario del estadio, hay bases del torneo que se deben respetar y entre ellos está que cuando se calendariza algún partido, en caso de que exista algún riesgo de juego, el árbitro o la ANFP toman la decisión de suspender. No es que nosotros podamos llegar y suspender un partido. Nos extrañó que Don Patricio planteara que nosotros no tomáramos en cuenta su diagnóstico. Aparte, hace casi un mes no lo vemos acá”, dice.

En Unión Española aclaran el rol que cumplía el renunciado canchero. “Es bueno aclarar que era un asesor, no el canchero de Unión Española. Él vive en El Salvador. Las declaraciones que hizo las realizó a la distancia, sin tener una visión en la misma cancha. Nos parecieron muy negativas, muy alarmistas. Es muy importante establecer que a Unión Española no ha presentado una renuncia. Su condición no es de una persona contratada, no es funcionario de Unión. Sí le tenemos mucho respeto, él ha demostrado bastante compromiso en su momento por apoyar la cancha del Santa Laura. Acá hay un grupo de gente que está 24/7 trabajando por la cancha del Santa Laura. Hay cancheros que están de base, hay una empresa que tiene la maquinaria, el personal humano que refuerza esa tarea”, enfatiza.

El ejecutivo de Unión Española reconoce que le molesta que Patricio Bustamante se atribuya de manera individual la mejora del césped del Santa Laura. Más cuando Luis Verdejo, otro personero encargado de las canchas, es quien está día a día en Independencia. “Nos duele que se atribuya todo. Ningunea el trabajo de mucha gente. Siempre lo hemos tratado con el mayor respeto. Él lo sabe. Han sido muy extrañas todas estas declaraciones. Lo he llamado varias veces y no me contesta, porque de verdad estoy súper desconcertado con todo lo que ha dicho. Siento que se cree el Mesías, siento que cree que es la única persona que ha trabajado en la reconstrucción de la cancha. Es injusto con la gente que trabaja semana tras semana para poder levantarla para el fútbol chileno. No me parece oportunas las declaraciones de Patricio. Ha hablado más de la cuenta por los medios. Creo que se siente cómodo haciéndolo. No podemos quedarnos silentes cuando vemos situaciones que son inexactas.”, complementa.

Así lució la cancha del Santa Laura para el duelo entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Es que en Unión Española creen que Santa Laura debe seguir de pie, pese a las lluvias que marcarán el invierno. “A nosotros nos gustaría tener las condiciones ideales para que la cancha no tenga ningún efecto, pero entendemos la realidad de que hay otros dos clubes que están ocupando Santa Laura como locales. Eso genera una agenda muy recargada. Cualquier cancha, en condiciones normales, con el diluvio, sufre efectos”, dice Rodríguez.

Desde la dirigencia del equipo que dirige Ronald Fuentes reconocen que varias veces intentaron generarle un pago al asesor. “Está todo el mundo de testigo. Muchas veces le insistí en la necesidad de que presentara el presupuesto por sus servicios. Siempre lo esquivó. Decía que cuando la cancha estuviese recuperada, ahí conversábamos. También se lo dijo a Ronald Fuentes. Como también tenemos un proceso ordenado para los cancheros, en los que se presentan presupuestos y se pagan, en el caso de Bustamante no tenemos ningún tipo de solicitud económica. Lo llamaba para ordenar lo que él hizo a favor de Unión. No desconocemos que tuvo un rol, que estuvo viajando para ayudarnos y para sacar adelante esta tarea que se veía muy difícil”, complementa.

El futuro del Santa Laura se centra en los próximos duelos del Torneo Nacional. Solo recibirá fútbol, en los duelos que midan a Unión Española, el cuadro local, y los dos elencos (Universidad de Chile y Universidad Católica) que acordaron utilizar el reducto para la temporada 2023. “Tendremos solamente fútbol. Lo hemos planteado así. Fútbol hasta que termine el campeonato. Probablemente, en diciembre y enero, quizás se puede generar una ventana para armar otro tipo de iniciativas. Hemos abortado muchas propuestas, pero porque nuestro compromiso ha sido priorizar la cancha. Es bueno que entendamos que, si se cumplen los pronósticos meteorológicos, vamos a tener un par de meses con mucha contigencia. Está anunciada lluvia intensa para la próxima semana. Me gustaría que Santa Laura no fuese mirado como un recinto aparte de los estadios de Chile. Se pone el foco en el Santa Laura y la realidad que considerando la carga de partidos que tiene se debe tener más comprensión por lo que la cancha ofrece a la competencia”, cierra Rodríguez.