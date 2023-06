“Pagó una multa de 50 libras con 5.000 monedas de un penique”: diario de Liverpool repasa la controvertida carrera de Vigouroux

El ascenso de Lawrence Vigouroux en el fútbol inglés no ha dejado indiferentes a los medios británicos. Un chico formado en las canteras de Liverpool que, finalmente, jugará la Premier League tras firmar un contrato de tres temporadas con el recién ascendido Burnley.

En esa dinámica, el diario Liverpool Echo realizó un reportaje con los principales hitos en la carrera del golero chileno. Sus momentos más gloriosos, además de aquellos actos de indisciplina que forjaron su carácter.

El golero se hizo con el título la cuarta categoría con Leyton Orient, después de mantener 24 porterías en cero y solo recibir 33 goles en 45 apariciones en la liga este período.

“Elegido Jugador del Año del club en cada una de sus tres campañas completas con Orient, este logro único dice mucho de sus niveles de rendimiento inquebrantables”, dice el diario.

Vigouroux pasó por el fútbol base de los Reds entre 2014 y 2016, después de salir del equipo Sub 18 de Tottenham Hotspur. En la temporada 2015-’16 partió cedido a Swindon Town, equipo que en ese entonces disputaba la tercera categoría.

“Sin embargo, solo un mes después de su período de préstamo en Swindon, Vigouroux se metió en problemas después de pagar una multa de 50 libras con 5.000 monedas de un penique”, dice el Echo.

Lo cierto es que el meta debió pagar una multa por llegar tarde a una de las prácticas y lo hizo con bolsas de banco repletas de peniques, que es la centésima parte de una libra esterlina.

“Este gesto no fue bien recibido por el entrenador Mark Cooper y resultó en que el prometedor portero fuera enviado de regreso a Liverpool para explicar sus acciones”, dice el diario.

Sin embargo, Cooper perdonó al golero y pidió su regreso. Tras eso, declaró “Lawrence (Vigouroux) vuelve, es muy humilde y se disculpó. Sabe que la forma en que se comportó estuvo mal y estuvo en el vestuario después del partido y se disculpó. Les pregunté a los jugadores si lo querían de regreso y todos dijeron que sí. Lawrence es un portero joven excepcional y es importante que aprenda de este pequeño percance y beneficiará su carrera en el futuro”.

Suspensiones sucesivas

Tras ese particular incidente, Swindon cerró la incorporación definitiva de Vigouroux con un contrato de tres años, tras un pago cercano a los las 400.000 libras esterlinas.

“Pero la controversia siguió siendo un tema de su tiempo en el club hasta su eventual liberación al final de la temporada 2018/19, con serias dudas sobre la actitud del jugador”, advierte el medio en su nota.

El futbolista fue excluido para un partido contra Barnet, el día de Año Nuevo en 2018, en una nueva sanción para el golero, después de que se supiera que Vigouroux y otro jugador de Swindon salieron la noche después de una victoria, dos días antes de ese encuentro.

“A principios de esa temporada, también recibió una sanción de cuatro partidos en la Copa la FA por comentarios hechos a los árbitros del partido, luego de una derrota en casa por 2-1 ante el Coventry City. Incluso, no pudo regresar al once inicial durante ocho juegos más después de eso”, agrega el reportaje.

Tras salir de Swindon al final de la temporada 2018-’19, el meta siguió su carrera en Everton de Viña del Mar, pero no tuvo éxito. Ni siquiera pudo jugar un partido con el cuadro ruletero antes de su salida en diciembre de 2019.

“Tienes que aprender de esas experiencias, y terminé dejando Swindon pensando que me iría a otro lugar en Inglaterra. No tenía nada y eso era un gran problema que tenía mentalmente, porque estaba pensando en mudarme a algún lado, y nadie en el país me quería. Así que tuve que terminar yendo 15 horas en un avión a Chile, literalmente para tratar de hacer una carrera”, dijo el futbolista a TalkSport, tras su regreso a Gran Bretaña.

Asimismo, el Echo advierte que “Orient fue el club que se arriesgó con Vigouroux a su regreso a Inglaterra, una decisión de la que seguramente no se arrepentirán. Lograr el ascenso a la League One con el técnico que lo dejó en Swindon, Richie Wellens, produjo el guion perfecto para el ex hombre del Liverpool. Su viaje vertiginoso ahora continuará en la Premier League después de firmar un contrato de tres años con los Clarets”.