La emotiva redención de Nicolás Guerra ante la UC: “Es un premio al esfuerzo; desde que llegué me saqué la cresta”

Nicolás Guerra pasó del infierno al cielo en apenas una semana. Tras fallar su penal frente a O’Higgins, que significó la eliminación de la Copa Chile, el delantero se redimió con un tanto y una asistencia en el clásico frente a Universidad Católica. Tras el partido, no ocultó su emoción por su desempeño.

“Fue un partido muy duro, ellos jugaron muy bien el balón, pero yo creo hoy se vio lo que somos como equipo, que cuando tenemos que correr, corremos todos”, partió diciendo en conversación con TNT Sports. Y agregó: “Hicimos un gran partido, supimos manejar los momentos y gracias a Dios nos quedamos con el triunfo”.

En esa línea, se refirió a su proceso tras una semana difícil. “Yo creo que fue duro, fue un premio al esfuerzo. Desde que llegué me saqué la cresta entrenando en todos los sentidos y esto es gracias a mis compañeros, principalmente a mi familia, a los que han estado siempre ahí en las buenas y en las malas y a mi equipo de trabajo que tengo detrás, que la verdad que nos hemos sacado la cresta todos juntos y espero seguir mejorando día a día”, indicó.

Luego, insistió en ese sacrificio e hizo una promesa: “Día a día voy a seguir mejorando, voy a seguir corriendo, voy a seguir tratando de ayudar al equipo y con la ayuda de mis compañeros, de mi equipo de trabajo y de mi familia a seguir adelante porque somos unos guerreros”.

Asimismo, agradeció la ayuda que recibió para salir del mal momento. “El profe, gente que no está en el club, jugadores importantes me dieron el apoyo, me dieron hartos consejos y que esto es así. Esto no cambia nada y a seguir trabajando de la misma manera y más enfocado que nunca”, cerró.

“La figura fue el equipo”

En tanto, Nery Domínguez, otro de los destacados del partido, expresó: “La figura fue el equipo, todos al cien, como se juegan estos partidos y creo que lo reflejamos en la cancha, hicimos un gran partido, fuimos superiores a Católica y es muy importante para lo que viene”.

Siguiendo esa reflexión, el transandino destacó la importancia de sacudirse. “Ese día iniciamos muy bien el partido, hoy fue una continuación de eso. Nos tenemos que adaptar, el equipo mostró carácter, era un partido importante para nosotros después de la eliminación de Copa Chile. Estamos muy contentos y tenemos que seguir por este camino”, destacó.

“En los equipos grandes no tienes tiempo, te tienes que levantar cuanto antes. El otro día fue un golpe duro para nosotros y teníamos una linda chance para revertir esa situación, así que estamos muy contentos por el triunfo y ahora a prepararnos para la segunda rueda”, prosiguió.

También destacó su buen fiato con Matías Zaldivia y Luis Casanova. “Venimos haciendo un buen trabajo, venimos trabajando en la semana. A medida que va pasando el tiempo nos seguimos conociendo mucho más y eso tratamos de demostrarlo en la cancha. El profe nos viene trabajando muy bien. Estamos muy contentos, más allá de los esquemas y de quién juegue, todos tiramos para el mismo lado”, resaltó.

Finalmente, destacó la importancia de ganar. “Sabíamos que el triunfo nos permitía mirar la parte de arriba, así que estamos con esa ilusión, pero faltan muchos partidos. Tenemos que ir partido a partido, sabemos que no nos sobra nada y tenemos que dar el cien como hoy. Así que estamos muy contentos y esperemos seguir así”.

Por último, manifestó su alegría por golear a la UC después de nueve años. “Estamos muy contentos por cortar esa racha. Veníamos de malas rachas en estos últimos años y estos partidos son importantes. Se lo dedico a todos los hinchas y a mi familia que está en Rosario y en Chile”, culminó.