¿Un chileno suelto en la Premier League? El nuevo horizonte de Lawrence Vigouroux

La última temporada fue de ensueño para Lawrence Vigouroux. El arquero chileno nacido en Inglaterra consiguió el ascenso a la League One, la tercera categoría del fútbol isleño, con el Leyton Orient. Lo hizo, además, siendo una de las figuras de la competencia, que lo consideró como el mejor arquero de la competencia.

Si se concreta la operación que se está realizando en estas horas, la siguiente puede ser aún mejor: el guardameta, quien ha sido considerado en la Selección y que en el Campeonato Nacional defendió a Everton, en 2019, ultima detalles para incorporarse al Burnley, recientemente ascendido a la Premier League.

El salto

En la prensa inglesa se habla de un fichaje en plena marcha. Esa es la razón por la que Vigouroux rechazó la propuesta para quedarse en el Leyton Orient. La información fue revelada por Luke Edwards, periodista del Telegraph y la BBC. “Escucho que Lawrence Vigouroux dejará Leyton Orient para fichar en el club de Premier League Burnley. Qué tristeza, ha sido brillante para las O’s, pero no lo podemos culpar. Es una gran mejora en su contrato y tiene 29 años”, explica el comunicador.

En efecto, Vigouroux se presentará en esta jornada en la localidad perteneciente al condado de Lancashire, para conocer la propuesta y el club al que puede integrarse.

Lawrence Vigouroux fue campeón y ascendió con el Leyton Orient.

De la mano de Vicent Company, los Clarets cumplieron una gran campaña en su último paso por la Championship, al punto de que consiguieron el ascenso cuando todavía restaban siete encuentros para terminar la liga.

Para el guardameta, de padre chileno y madre jamaicana, se trataría del salto de calidad que ansiaba para su trayectoria y que, en su momento, fue establecido como una exigencia para que continuara en la Roja, En el último sentido, fue el mismo portero quien reveló un diálogo con Reinaldo Rueda, cuando el colombiano dirigía a la Selección. “El entrenador que me llamó, se fue y fue muy honesto conmigo. Me dijo, ‘tienes que jugar a un nivel más alto, de lo contrario no puedo llamarte más’”, contó. Desde ese momento, Vigouroux ha intentado conseguir opciones más exigentes.

La exigencia

A los 29 años, está listo para tomar un gran desafío, siempre con la Roja en la mira. “Fue una experiencia increíble, realmente disfruté cada día. Ahora veo todos los partidos con mi padre, obviamente tengo sueños por volver y jugar, así que espero que eso suceda en un futuro cercano”, había declarado en mayo, a Goalkeeper.

En la publicación también se refirió a su paso por Viña del Mar. “Fue difícil no jugar (en Everton), pero llegué a la mitad de la temporada: Cristian Campestrini lo estaba haciendo muy bien y realmente no tuve la oportunidad de jugar. Eso lo entendí, me hizo crecer como hombre y me hizo madurar”, apuntó.

Esa vez, también elogió a Brayan Cortés. “Si vieras una sesión de entrenamiento mía aquí y de él allá, sería completamente diferente, es un portero superior. Lo está demostrando ahora en uno de los equipos más grandes de Chile, Colo-Colo, y estoy muy feliz porque es un buen amigo mío”, sentenció.