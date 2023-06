Sudamérica celebra a Uruguay: el directo dardo de Chiqui Tapia a Mbappé

Uruguay celebra a sus seleccionados juveniles. La Celeste consiguió este domingo imponerse a Italia en la definición del Mundial masculino Sub 20 que se desarrolló en Argentina. El solitario cabezazo de Luciano Rodríguez en los 86′ le permitió a su equipo poder dejar en Sudamérica el trofeo de campeón.

Esta fue la tercera definición tras lo ocurrido en 1997 y 2013 y la primera en la que pudieron salir victoriosos y dar la vuelta olímpica.

El logro también fue aplaudido por la máxima autoridad del fútbol argentino. Claudio “Chiqui” Tapia, impulsor de la candidatura de Argentina después de que la FIFA le quitara la organización de la Copa a Indonesia, claro que lo hizo lanzando un dardo que apuntó directo a Francia.

“Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. ¿Pero cómo? Si Mbappe dijo que en Sudamérica no había nivel”, lanzó el dirigente en su cuenta de Twitter.

Las palabras de Chiqui Tapia refieren a un comentario que había lanzado el delantero francés a mediados de 2022 en la previa del desarrollo de la Copa del Mundo de Qatar 2022. En conversación con TNT Sports Brasil declaró que entre sus favoritos estaba “Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo”.

Y luego lanzó: “Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

Respuestas inmediatas

En su momento, Mbappé recibió de inmediato comentarios sobre sus palabras. Uno de ellos fue el portero Emiliano Martínez que al final terminó levantando el trofeo de campeón en Qatar, además de recibir el reconocimiento como el mejor arquero de la edición.

“Bolivia en La Paz (a 3600 metros de altura), Ecuador con 30 grados, Colombia que no puedes ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”, inició.

“Cada vez que viajas para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no puedes entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver qué tan fácil es”, complementó.

Y Claro, desde Chile también surgieron voces. Una de ellas después de la final en la que Argentina se impuso a Francia. Arturo Vidal utilizó una publicación en Instagram, donde enseñó una nota periodística en relación al francés con dos textos. En la parte superior escribió “No los busques que te sale el cuco” Mientras que abajo puso “aprende de los que inventamos el fútbol. Sudamérica”.