“El fútbol no es tan avanzado”: el día en que Mbappé ninguneó a Sudamérica calienta la final con Argentina en Qatar

Argentina y Francia se verán las caras este domingo en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Europa y Sudamérica volverán a enfrentarse en un duelo definitorio y esta situación trae de vuelta a la memoria una serie de declaraciones de Kylian Mbappé en las que criticaba el nivel de las selecciones sudamericanas.

A mediados de año se le consultó al delantero galo cuáles consideraba que eran las selecciones con más potencial para quedarse con el trofeo mundialista.

“Francia desde ya. Creo que Brasil también, es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también. Porque la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de las Naciones por ejemplo”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports Brasil.

Pero luego lanzó una frase que tuvo numerosas reacciones. “Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, lanzó Mbappé.

Las respuestas

Estas declaraciones encontraron réplica rápidamente en futbolistas de esta parte del continente y varios de ellas fueron realizadas por jugadores argentinos que hoy tienen la posibilidad de demostrar en la cancha que esto no es cierto.

El arquero Emiliano Martínez expuso las condiciones climáticas y los largos viajes como un factor a considerar. “Bolivia en La Paz (a 3600 metros de altura), Ecuador con 30 grados, Colombia que no puedes ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”, disparó en la ocasión.

“Cada vez que viajas para jugar con la Selección son dos días de ida y vuelta. Estás agotado y no puedes entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar a Inglaterra en media hora está en el predio. Que vaya a Bolivia, Colombia o Ecuador a ver qué tan fácil es”, complementó.

Emiliano Martínez fue uno de los jugadores que en su momento respondió a las palabras de Kylian Mbappé. Foto: Reuters.

Por su parte, Ángel Di María se refirió a las palabras de Mbappé tras conseguir el título de la Finalissima, torneo en el que se enfrentaron los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

“Se habló mucho por lo que dijo Kylian, pero nos toca jugar con los de Sudamérica, así como ellos se cruzan con los de acá (en el Viejo Continente). Nosotros volvimos a demostrar que estamos a la altura de los de Europa”, sentenció el delantero, clave en los dos últimos títulos de Argentina.

“Hay selecciones que están muy fuertes, pero nosotros estamos en un gran nivel, somos candidatos”, añadió.

Por su parte, Lionel Messi, compañero del francés en el Paris Saint-Germain, declaró que “no vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos ‘sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela...’. Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores”, lanzó el 10.

Críticas desde Francia

Las palabras de Mbappé no solo encontraron respuesta en Sudamérica, sino que también en su propio país. Raymond Domenech, DT de los galos en el Mundial de 2006, fue muy crítico con las palabras de su compatriota.

“Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé... Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí”, señaló en su momento.

También comentó que estas palabras podrían significar un impulso para sus rivales, en el caso de que Francia debiera enfrentar a una selección de Sudamérica en Qatar 2022. “Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos en el Mundial, que no se agarren de lo que ha dicho”.

El duelo entre Argentina y Francia está programado para este domingo a partir de las 12.00 horas