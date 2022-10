Ex entrenador de Francia arremete contra Mbappé tras el ninguneo a Sudamérica: “Es mejor que se calle; no puedes decir que Chile o Colombia no son buenos equipos”

La frase de Kylian Mbappé sobre el desarrollo del fútbol sudamericano parece nunca dejar de hacer ruido. Si ya hace un tiempo fueron Di María y Fabinho quienes respondieron al delantero del PSG, ahora, meses después del origen de la polémica, fue Raymond Domenech el encargado de revivir la polémica.

“Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, fue el análisis que lanzó Mbappé en mayo de 2022.

Una declaración que provocó que personalidades de todo el mundo debatieran sobre las diferencias de nivel que muestran las selecciones de cada continente y que incluso provocó que mucho se analizara sobre el origen de los jugadores que hoy representan a los países del Viejo Continente.

Y meses después de aquello, Raymond Domenech, entrenador de la selección francesa en el Mundial de 2006, volvió a castigar las palabras del delantero galo. “Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé... Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí”, fueron las declaraciones del subcampeón del mundo al periódico argentino Olé.

Incluso se dio el tiempo de teorizar sobre el hecho de que los últimos campeones han sido europeos, admitiendo que no puede dar una respuesta: “los mejores jugadores de los brasileños, argentinos, chilenos, todos juegan en Europa: en Alemania, Francia, Italia e Inglaterra... No sé por qué, cuál es la diferencia. Hubo un tiempo en el que cuando se jugaba en Sudamérica, siempre ganaban los sudamericanos y los europeos en Europa, tampoco sé por qué esto cambió. No hay explicación”, agregó.

En esa línea el DT de estrellas como Zidane y Henry, aclaró que el comentario de Mbappé podría significar un impulso para alguna nación sudamericana en el caso de toparse en Qatar 2022. “Espero que si nos encontramos con equipos sudamericanos en el Mundial, que no se agarren de lo que ha dicho”, avisó.

De hecho, el ex entrenador del Nantes comentó que su gran favorito para la cita planetaria que comienza en menos de un mes es un equipo de América del Sur. “Por suerte, en París Saint Germain tenemos tres jugadores que pueden ser campeones de la Copa del Mundo este año: Messi, Neymar y Mbappé. Los tres pueden ganarlo. Pero el mejor de todos ahora es Messi. ¿Tendrán un equipo capaz de ir más lejos esta vez? no lo sé. Pero si Messi gana la Copa del Mundo, mismo si Francia no estará, estaré feliz”, concluyó.