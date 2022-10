Jean Beausejour responde al deseo de Lorenzo Antillo de sumarlo a la Roja: “En el futuro uno no sabe; pero siento que todavía no estoy preparado”

Jean Beausejour es un hombre del fútbol que genera un respaldo transversal. El exlateral de la Selección siempre ha sumado elogios hacia su persona. Ya sea por su carrera o por su manejo dentro de los grupos, no hay quien no destaque el aporte del bicampeón de América.

Es por esto, que Lorenzo Antillo quiere que se reintegre en la actividad. El expresidente de Audax Italiano, quien hoy lucha por el sillón de la ANFP frente a Pablo Milad y Fernando Aguad, se propuso como objetivo tentarlo para que forme parte de la estructura del fútbol chileno.

La posición que ocuparía aún no está definida. Se pensó en que asumiera como el reemplazante de Francis Cagigao, hoy director deportivo, o incluso como una especie de nexo entre las selecciones y la dirigencia. Se busca aprovechar su experiencia y su cercanía con los jugadores que vienen destacando. Cabe recordar, que el exfutbolista ha participado en diferetes ciclos en Juan Pinto Durán para entregar sus conocimientos a los jugadores de la Sub 15, que están iniciando sus carreras. El proyecto se denominó MasterClass y participó en una sesión de trabajo junto a Luis Jiménez.

Beausejour sacó la voz para referirse al interés que existe sobre su persona. “Mucha gente me preguntó por esto y mi respuesta fue la misma para todos. Estoy muy feliz haciendo lo que estoy haciendo en estos momentos, le tengo un respeto muy grande a ese tipo de cargos y siento que todavía no estoy preparado para asumir un desafío como ese», explicó en Radio ADN.

“En el futuro inmediato no me veo vinculado a ninguna de esas labores. En el futuro uno no sabe, pero hoy día mismo estoy feliz y con compromisos como en ADN. Estoy en un proceso de pleno aprendizaje y agregándole cosas a esta personita”, complementó.

De momento, Beausejour se enfoca en terminar la carrera de director técnico. Quiere dirigir. Ojalá junto a su gran amigo Carlos Carmona. “Tengo que decir que estoy realizando el curso de técnico porque en algún momento de mi vida me gustaría dirigir, la cancha tira, tira de verdad. El otro día compartí entrenamientos con la selección chilena Sub 15 y fue una experiencia enriquecedora a más no poder y de la que me vine muy contento a la casa”, reconoció en el sitio En Cancha, dando cuenta de su inquietud.