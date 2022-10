Ariel Holan y sus exigencias a la UC: “No voy a pedir a Messi ni a Ronaldo, pero sí lo justo para reinventarnos”

No ha sido un buen año para la Universidad Católica. Lejos de la pelea por el título, fuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores y eliminados de la Copa Chile ante su archirrival, la Universidad de Chile. Para colmo, este fin de semana cayeron humillados ante La Calera por 4-0, por la fecha 28 del Campeonato Nacional. Por lo mismo, los cruzados ya piensan en la siguiente temporada, esperando que sea mejor.

Ante esto, Ariel Holan, entrenador de la UC, todavía no asegura su continuidad para 2023 y afirma que deben sentarse a conversar al final del torneo: “Hay mucho que tenemos que poner en la balanza en todos los ámbitos. No sólo se trata de altas y bajas; es la infraestructura, el trabajo con los juveniles. Hay muchas cosas para debatir y el momento es cuando termine el Campeonato”, dijo a TNT Sports. Sobre el mismo tema, valoró su muy buena relación con los dirigentes de Cruzados: “Depende de todos, no quiero evadir mi responsabilidad. Tengo un excelente diálogo con el presidente, con los directores que siempre se acercan al club, ni hablar con Tati (Buljubasich), estamos todos por la labor”.

Refuerzos y localía

Además, tuvo palabras para sus exigencias en caso de seguir el próximo año e hizo un particular análisis: “Los entrenadores somos muy pedigüeños. No voy a pedir a Messi, ni a Ronaldo, pero sí creo que voy a pedir lo justo y necesario como para que nos reinventemos. Reinventarnos en el éxito, creo que hay mucho por analizar, por debatir”.

Ariel Holan en el partido de este fin de semana ante La Calera en el que fueron goleados por 4-0, viendo a Ignacio Saavedra abandonar el campo luego de ser expulsado a los 15 minutos. FOTO: AGENCIAUNO

Por último, habló sobre la localía de la franja, la que no será en San Carlos de Apoquindo producto de la construcción de un nuevo recinto. Holan considera que debe ser un lugar fijo y con características que se adecuen a las necesidades, tanto en el juego como para los hinchas: “El problema no es que no me guste estar dando vueltas por las canchas, sino que necesitamos para la organización tener un lugar fijo para jugar de local. Tenemos que tratar de compatibilizar todas las aristas, que sea un lugar accesible para nuestra afición, es muy importante para nosotros, nos genera una energía positiva y tiene que tener comodidades para poder ir. También para nuestros futbolistas, por cómo tratamos de jugar y entrenar, el piso es una condición importante”, cerró.