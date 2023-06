Marcelino Núñez celebra su actuación ante Cuba: “El entrenador nos dijo que debemos aprovechar las oportunidades”

Chile vence a Cuba con claridad. El equipo de Eduardo Berizzo se impuso ante un discreto rival con doblete de Marcelino Núñez. El volante del Norwich, que fue la figura del partido, se mostró contento por el rendimiento general. “Desde el primer día, el profe ha recalcado que hay que aprovechar los minutos y ganarse el puesto”, dijo a la transmisión oficial.

El formado en Universidad Católica también destaca lo vivido en Concepción. Pese a ser un enfrentamiento frente a una escuadra de menor envergadura, se llenó el recinto de la región del Biobío. “Estaba bonito el estadio, por el ambiente de la gente”, declaró, a modo de agradecimiento al público.

Ahora la Roja se medirá ante República Dominicana y Bolivia. Son sus últimos apretones antes del inicio de las clasificatorias. “El profe Berizzo siempre hace buenos análisis. Veremos que debemos corregir para los dos partidos que vienen y para las Eliminatorias ante Uruguay”, asevera el autor de dos tantos ante los centroamericanos.

A la hora de elegir alguna de sus conquistas, Núñez opta por la mesura y no muestra preferencias. “Los goles son amores, dice el dicho, así que me quedo con los dos”, sostiene.

Alexander Aravena no pudo anotar frente a Cuba. Foto: Daniel Pino/AgenciaUNO

Las voces de la Roja

Otro que fue titular ante Cuba es Alexander Aravena. El atacante de la UC se generó chances de gol, sin embargo, no pudo convertir. Aun así, se muestra conforme por el rendimiento colectivo. “El partido deja muy buenas sensaciones. Estoy muy contento por Marcelino, por como lo hizo hoy y su rendimiento en Norwich”, declara.

El Monito busca continuar siendo una carta para la Roja. En marzo hizo su debut ante Paraguay y hoy sumó su primer partido desde el arranque. “Me sentí muy cómodo. Espero seguir sumando en la Selección, trabajo para eso. Quiero seguir aquí. Lucho para ganarme un puesto”, apunta.

En ese sentido, no oculta que le hubiese gustado tener su primer festejo personal con la casaca nacional, pero no se desespera. “Me queda un poquito de amargura porque no pude marcar, pero lo importante es que se ganó”, enfatiza.