El adiós de un campeón del mundo: Cesc Fàbregas anuncia su retiro del fútbol profesional

Toda historia tiene un principio y un final. Y es precisamente este último el que Cesc Fàbregas comunicó este sábado tras 21 temporadas de carrera profesional.

El ahora ex centrocampista de 36 años decidió colgar los botines tras exitosas campañas en el Arsenal y Chelsea (Inglaterra), Barcelona (España), Mónaco (Francia) y Como 1907 (Italia).

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Fàbregas señala que “no olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como. He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar”, comienza diciendo el otrora volante en el escrito.

En ese sentido, “Cesc” aprovechó de agradecer a “todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino”.

Asimismo, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 con España confesó que “he vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino”.

Pero así como Fàbregas informó del fin de un ciclo, anunció el comienzo de otro: “Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo”, agregando que “este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos”.

Cabe recordar que el oriundo de Arenys de Mar cierra de esta manera una carrera en la que consiguió 17 títulos (14 en clubes y tres con la Selección de España), entre los que se cuentan tres Premier League (una con el Arsenal y dos con el Chelsea), dos FA Cup (una con los Gunners y otra con los Blues) una Community Shield (Arsenal), una Copa de la Liga de Inglaterra (Chelsea), trofeos que se suman a una Liga de España, una Copa del Rey y dos Supercopa con el Barcelona.

A los galardones anteriores se suman una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Barcelona, una Europa League con el Chelsea, además de dos Eurocopas (2008 y 2012) y una Copa del Mundo (2010) con España.

Fàbregas con la camiseta de la selección española. Foto: Martin Rose.

Precisamente en este último logro, única conquista hispana en una cita mundialista, su papel fue clave: fue quien le dio la asistencia a Andrés Iniesta, jugador que marcó el único gol ante Países Bajos en la definición del certamen disputado en Sudáfrica.

“Después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador. He disfrutado cada minuto en el campo”, cerró en una emotiva carta abierta el ahora ex mediocampista.