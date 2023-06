Tata Martino le raya la cancha a Lionel Messi en su presentación en el Inter Miami

El proyecto de Inter Miami, el revolucionario equipo de la Major League Soccer, comienza a tomar cuerpo. No solo por la rimbombante contratación de Lionel Messi, sino también con la llegada del entrenador argentino Gerardo Martino.

El Tata fue presentado oficialmente en el equipo que preside el exjugador inglés David Beckham. Y ya en su primera alocución con el cuadro de Estados Unidos, donde también dirigirá al excampeón del mundo hispano Sergio Busquets, el entrenador rayó la cancha a sus nuevas figuras.

“Podemos estar en diferentes lugares, pero la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Ayer hablé con Sergio (Busquets), y también cuando hablamos con Leo (Messi), hablamos de venir a tener éxito, a competir, a competir bien”, dijo el exseleccionador de México en la conferencia de prensa organizada en el DVR PNK Stadium de Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Asimismo, el DT argentino agregó que “eso nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Miami con las vacaciones, nosotros queremos competir, no nos podemos dar el lujo de no hacerlo”.

Martino destacó, además, la motivación que tienen sus figuras en busca de nuevos objetivos en el proyecto del cuadro norteamericano, rosa y negro.

“Ellos (Messi y Busquets) vienen de campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre”, aseguró exvolante de Newll’s Old Boys.

Regreso a la MLS

Esta será el segundo ciclo del entrenador transandino en el torneo estadounidense. Antes, había dirigido al Atlanta United, cuadro del estado de Georgia, con el cual ganó la Copa de la MLS en 2018.

“Yo pasé dos lindos años en Atlanta y entiendo que la experiencia es diferente pero después de las charlas con los directivos del club comprendí que era el momento de venir”, explicó el DT.

Consultado sobre este nuevo proyecto, el técnico explicó que “el objetivo es tratar de llegar a los playoffs de la liga. Parece lejano, pero trataremos de intentarlo. La Copa nos tiene en una posición privilegiada”.

De la misma manera, completó que “el desafío más grande es armar un equipo entre este momento y el inicio de la temporada 2024, que es el que definitivamente va a representar a Inter Miami”.

El próximo domingo, el elenco de Florida vuelve a las acciones de la MLS cuando se mida el cuadro de Austin FC, a las 19:30 horas de Chile.