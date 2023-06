Messi confirma su arribo a la MLS: “Tomé la decisión... voy a ir a Miami”

Lionel Messi jugará en el Inter Miami, la escuadra de David Beckham. La prensa lo había anunciado esta mañana, pero ya no hay dudas. Es el propio argentino quien ratifica su próximo paso. Lo hace en entrevistas simultáneas que concedió a Sport y Mundo Deportivo, los dos medios deportivos de mayor relevancia en Barcelona, la ciudad en la que, dice, se radicará en el futuro, independientemente de que se vincule o no al club de la Ciudad Condal, en el que brillo.

“Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí”, parte diciendo el astro argentino en la entrevista, que se realizó en París, la última ciudad que acogió al argentino, durante su paso por el PSG, que terminó siendo controvertido.

El próximo paso

Messi parte aclarando que no forma parte de un pack que incluye a los también barcelonistas Jordi Alba y Sergio Busquets. “Es otra de las cosas que dijeron, que me iba con Busi y Jordi a Arabia, que lo teníamos todo arreglado. Cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos, de que iban a hacer, pero, pero nunca ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que lo que hablamos durante toda esta entrevista. Y no, no tengo armado nada con nadie”, aclara.

Messi, en un duelo del PSG (Foto: Reuters)

También manifiesta que en Europa no habría jugado en otro sitio que no fuera el Barça. “Sí. Irme de Europa. La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la liga de Estados Unidos”, sostiene.

El astro se refiere al objetivo que se fija al elegir a la MLS, donde integrará el club que preside David Beckham. “Para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacerlas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad”, dice.

El paso por París

Messi admite que el paso por París no fue todo lo bueno que esperaba. Dice que se va con contradicciones. “Con sensaciones encontradas. La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás”, enfatiza.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”, profundiza respecto de su decisión de dejar a la escuadra de la capital francesa.