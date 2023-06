Padre de Joaquín Niemann aplaude la jugada de su hijo tras la fusión del golf mundial: “Terminará jugando en el PGA y habrá ganado el tremendo bono que firmó con el LIV”

El anuncio del acuerdo de paz entre el PGA Tour, el LIV Golf y el DP Tour los sorprendió a todos. Ese todos incluye a Joaquín Niemann y su entorno. El círculo más cercano al talagantino se enteró a través de los medios de comunicación que reprodujeron la declaración conjunta que emitieron esas organizaciones del fin de las hostilidades y del inicio de la búsqueda de un camino común que, en términos prácticos, permitirá que quienes optaron por sumarse al multimillonario proyecto árabe puedan participar del tradicional circuito que tiene su sede en Ponte Vedra Beach, en Florida, Estados Unidos.

A fines de agosto del año pasado, Joaco se vinculó al LIV. Lo hizo por dos razones fundamentales. La primera, la proyección que le veía al tour, que ya había tentado a varios nombres importantes, como Phil Mickelson y Bryson DeChambeau. La segunda: las multimillonarias regalías económicas que le ponían enfrente. Basta decir que cuando firmó le garantizaron un bono de US$ 100 millones (US$ 75 millones libres), pagaderos en un plazo de cinco años. Esa cifra lo convierte, con largueza, en el deportista mejor pagado del deporte chileno. “Joaquín se ganó el derecho a tomar sus decisiones gracias al fruto de su trabajo y esfuerzo, más allá de si estas decisiones sean compartidas o no”, lo defendió su padre, Jorge, frente a los cuestionamientos que había generado la determinación.

Por cierto, otro chileno, Mito Pereira, también pactó con el LIV. En su caso, las cifras son menores, pero igualmente trascendentes. A esas bolsas hay que sumar los millonarios montos que reparten los torneos, que incluyen competencias por equipo, una de las variantes que lo convierten en altamente atractivo. Niemann y Pereira, de hecho, han sido compañeros de escuadra.

El negocio de su vida

La gran pregunta que arroja el acuerdo entre las principales entidades del golf es qué pasará con los acuerdos económicos que habían suscrito figuras como Niemann y Pereira, entre otras tantas, con la organización de origen árabe. La respuesta inicial devela incertidumbre. “Hasta el momento no hay nada claro. El agente de Joaco (el español Carlos Rodríguez) se enteró por la prensa”, reconoce Jorge Niemann, el padre de la máxima figura del golf chileno, a El Deportivo.

En efecto, hasta el momento todo es hipotético. “Hay varias hipótesis. La temporada 2023 está cerrada. No se sabe si los jugadores del LIV podrán tener tarjeta en el PGA y jugar el mínimo de 11 torneos”, grafica Niemann padre.

Niemann, en el Masters de Augusta. (Foto: AP)

“Es una declaración de intenciones. Se eliminaron los juicios. Habrá una nueva institución que integrará al golf mundial y habrá plata de los árabes. Se están abriendo las puertas. Hasta dónde, no se sabe. Esto fue hoy (ayer). Los agentes no tienen claro el tema todavía”, insiste, dando cuenta de un escenario que resulta inesperado para todos.

Está claro que el pacto que suscribió Joaquín Niemann se transformará en objeto de análisis. “El contrato es uno de los temas. Consistía en un valor al contado y un valor anual por cinco años. Hay jugadores que tienen otros sistemas y regalías. Hay que definir qué pasará con eso”, sostiene Jorge Niemann. De esas palabras resulta fácil deducir que hay un monto que ya reside en la cuenta bancaria del deportista nacional.

Niemann padre detalla, en ese sentido, una movida que terminó resultando plenamente exitosa. “Joaco, hasta ahora, hizo un tremendo negocio, porque va a terminar jugando en el PGA igual y habrá ganado el tremendo bono que firmó con el LIV”, concluye.

El entendimiento

Todos celebraron el acuerdo. “Después de dos años de interrupciones y distracciones, este es un día histórico para el juego que todos conocemos y amamos”, declaró el comisionado del PGA Tour Jay Monahan. “Esta asociación transformadora reconoce la fuerza inconmensurable de la historia, el legado y el modelo procompetitivo del PGA TOUR y combina con él el DP World Tour y LIV, incluido el concepto de golf en equipo, para crear una organización que beneficiará a los jugadores de golf, comerciales y benéficas, socios y aficionados. En el futuro, los fanáticos pueden estar seguros de que, colectivamente, cumpliremos la promesa que siempre hemos hecho: promover la competencia de los mejores en el golf profesional y que estamos comprometidos a asegurar e impulsar el futuro del juego”, complementó.

“Nos complace avanzar, al paso de la experiencia de inversión de clase mundial de LIV y PIF, y aplaudo al gobernador de PIF, Yasir Al-Rumayyan, por su visión y enfoque colaborativo y progresista que no es solo una solución a la brecha en nuestro juego, sino también el compromiso de llevarlo a nuevas alturas. Esto engendrará una nueva era en el golf global, para mejor”, recalcó.

“Estamos orgullosos de asociarnos con el PGA TOUR para aprovechar el éxito sin precedentes de PIF y su historial de generar valor y llevar la innovación y las mejores prácticas globales a empresas y sectores de todo el mundo. Estamos comprometidos a unificar, promover y hacer crecer el juego de golf en todo el mundo y ofrecer el producto de la más alta calidad a los muchos millones de fanáticos de toda la vida en todo el mundo, mientras cultivamos a nuevos fanáticos”, añadió el gobernador de PIF, Yasir Al-Rumayyan.

Mito Pereira en el LIV Golf DC, de Washington (Foto: Reuters)

Ahora, de hecho, la búsqueda se concentrará en un proceso que, en la práctica, permitirá que los descolgados del PGA vuelvan a participar de su calendario. “(Las tres organizaciones) trabajarán en cooperación y de buena fe para establecer un proceso justo y objetivo para cualquier jugador que desee volver a solicitar la membresía en el PGA TOUR o el DP World Tour luego de la finalización de la temporada 2023 y para determinar criterios y términos de readmisión, consistentes con las políticas de cada Tour”, consigna el comunicado conjunto.

En otra señal de unidad, también se conformó el directorio, en el que las tres organizaciones se reparten equitativamente los lugares más preponderantes de la mesa.