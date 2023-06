Colo Colo llora por un goleador: no puede con Boca y le queda una sola vida en la Libertadores

Para el anhelo de continuar en la Copa Libertadores, la misión de Colo Colo en Argentina era salir airoso de La Bombonera, ese icónico estadio al otro lado de la cordillera que dicen que late. Más allá de la ayuda que recibió de Monagas (derrotando 1-0 al Deportivo Pereira), el campeón nacional debía superar el obstáculo más complejo que le presentaba la fase grupal del torneo. Y fue incapaz. Perdió por 1-0 en una presentación de poco brillo y nula capacidad goleadora. Gracias a la victoria de los venezolanos, el Cacique llega a la jornada final con opciones de clasificación. Por cierto, sigue la maldición en Argentina: el club popular jamás ha ganado en tierras transandinas por este torneo.

El empate en Venezuela le dejó al Cacique un mínimo margen de acción, de cara a los octavos de final. Cualquier tropiezo era sinónimo de peligro. Además, Gustavo Quinteros afrontaba el duelo con tres bajas importantes: Fernando De Paul, Maximiliano Falcón y Carlos Palacios. A esto se tuvo que añadir la tempranera lesión de Bruno Gutiérrez, quien sufrió una molestia muscular y duró apenas cinco minutos en la cancha.

La línea de tres (González-Saldivia-Wiemberg) era de cinco ante cada ataque de los xeneizes, sin embargo la agrupación defensiva no implicaba necesariamente una mayor seguridad en la retaguardia. Boca, que fue de menos a más durante el primer tiempo y que tampoco tenía un juego demasiado pulcro, supo complicar a la zaga colocolina. Si bien el local terminó mejor los 45′ iniciales, el trámite fue parejo. Colo Colo dio con los huecos para hacerle daño a la defensa argentina, que tampoco brindaba muchas garantías. En los 10′, luego de un robo de balón, Marcos Bolados tuvo el primero sin embargo desvió un remate con espacio para maniobrar.

Tratando de presionar alto, los blancos aspiraban a la recuperación rápida y a sacarle rédito a las dudas de la dupla de centrales de Valdez con Figal. De hecho, en los 21′, Bolados encabezó otro ataque, pero no lo finalizó bien. Leo Gil, el enlace, se ofuscó ante la mala resolución de la jugada. La falta de poder de fuego en ofensiva es el karma de Colo Colo durante el año. Lamentablemente para sus pretensiones, no pudieron aprovechar esas licencias que les daban los bosteros. Y ante un rival de estirpe, por mucho que su momento no sea el más glamoroso, hay que facturar.

En materia ofensiva, las bandas no generaban sorpresa. Tanto Rojas como Bouzat no eran factores de desequilibrio. Mientras que el juvenil Damián Pizarro aplicaba puro empeño, ya que no recibía ningún balón con ventaja. Boca terminó mejor el periodo inicial y perfectamente pudo abrir el marcador, sin embargo apareció Brayan Cortés.

Era el retorno a la titularidad del golero luego de la sanción aplicada por Quinteros, gracias a la suspensión de Fernando De Paul. El iquiqueño cumplió. Tuvo un par de tapadas notables al filo del entretiempo. Primero le sacó un mano a mano a Medina. Luego, le ganó un duelo directo al paraguayo Romero. El empate no era malo para Colo Colo, sobre todo tras el “favor” de Monagas.

Sin ser brillante, sin ejercer una superioridad rotunda, el Boca de Jorge Almirón era más y logró abrir el marcador en el inicio del segundo tiempo. En los 55 minutos, un golazo del lateral derecho Marcelo Weigandt puso el 1-0. El jugador recibe el balón desde la otra franja y dispone del tiempo para sacar un remate con efecto que dejó parado a Cortés. Sin Advíncula, Weigandt se vio con el carril disponible para aparecer y dio con el arco. Inevitablemente, esto remeció la estrategia de Colo Colo, que tenía que salir a buscarlo pese a la escasa pólvora de su ataque.

Quinteros sacudió el árbol y realizó tres modificaciones. Entraron Castillo, Marco Rojas y Thompson. No fue opción Benegas, el ariete que tenía en la banca.

Jordhy Thompson tuvo el empate en su pierna izquierda. En los 77′, el joven futbolista, denunciado por violencia de género, desperdició la chance más clara que tuvo el Cacique en el complemento, desviando un remate de cara a Chiquito Romero. La falta de gol en los albos es tan evidente como preocupante. Se acercaban al área y eran incapaces de poder dar con la portería rival. La ausencia de un centrodelantero estelar (un Juan Martín Lucero, por ejemplo) le pena a un equipo que pretende dar con la talla a nivel continental.

Con este resultado, los albos quedan en el último lugar del grupo, con los mismos puntos que Monagas pero una peor diferencia de gol (-2 contra -1 de los llaneros). Hoy por hoy, Colo Colo está fuera incluso del playoff para la Copa Sudamericana. De igual manera, pese a la derrota, llega a la última jornada de la fase grupal con opciones de seguir en carrera. Eso sí, le queda una sola opción: ganar. Ante Pereira, el próximo 29 de junio en el Monumental, no tiene otra opción que la victoria. El empate no le sirve. En este juego, a Quinteros y compañía les queda una vida. Nada más.

Ficha del partido

Boca Juniors 1: S. Romero; M. Weigandt, B. Valdez, N. Figal, F. Fabra; G. Fernández, A. Varela (64′, E. Fernández), C. Medina; L. Advíncula, D. Benedetto (64′, M. Merentiel) (69′, L. Vázquez) y L. Langoni (16′, O. Romero). DT: J. Almirón.

Colo Colo 0: B. Cortés; R. González (76′, D. Gutiérrez), A. Saldivia, E. Wiemberg; B. Gutiérrez (8′, J. Rojas), C. Fuentes, E. Pavez, A. Bouzat (65′, F. Castillo); L. Gil (65′, J. Thompson); M. Bolados (65′, M. Rojas) y D. Pizarro. DT: G. Quinteros.

Goles: 1-0, 55′, Weigandt, remate bajo que deja parado a Cortés.

Árbitro: A. Daronco (BRA). Amonestó a Bolados, J. Rojas, Pavez, Wiemberg (CC).

Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires.