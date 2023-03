Atención, Colo Colo: Boca Juniors quiere al Tata Martino como su nuevo técnico

Boca Juniors ya eligió a Gerardo Martino como su nuevo técnico. Es la primera opción y la obsesión de Juan Román Riquelme, quien viene pensando en el “Tata” incluso antes del despido de Hugo Ibarra. Solo falta la firma para que el ex DT de Argentina se ponga el buzo “Xeneize” y enfrente a Colo Colo por Copa Libertadores.

Es ese uno de los motivos que ha llevado a Riquelme a tener que ser rápido. Con la Libertadores a la vuelta de la esquina (el 6 de abril debutan ante Monagas) el club no tenía tiempo para indecisiones y a menos de 24 horas de la confirmación del despido de Ibarra, Martino parece tener todo sellado para llegar a la banca del seis veces campeón continental.

En gran parte eso se debe a que las primeras comunicaciones se dieron antes del despido de Ibarra. Esa información es entregada por el diario Olé, quien publica que desde el club ya estaban al tanto de que Martino tiene la disposición de aceptar la oferta de Boca y que por eso avanzaron en el cese del técnico que firmó en junio de 2022.

En esa misma línea, el periódico argentino añade que esta jornada será el primer encuentro cara a cara entre Martino y Riquelme. Ahí, el director deportivo del cuadro de Buenos Aires le entregará la propuesta económica y futbolista al DT que perdió las dos finales de Copa América ante Chile.

Algunos de los puntos que incluye esta propuesta son la duración del contrato, un detalle no menor para el entrenador. Al ser año de elecciones de directiva, el vínculo del ex Newells no podría ser hasta más allá de diciembre, aunque se busca una cláusula para la continuidad asegurada si parte de la directiva se mantiene. Olé dice que Martino, “no quiere llegar a Boca como escudo protector en un año eleccionario, sino por la plena convicción de que es el entrenador capacitado para cambiar el rumbo futbolístico del club”.

De aceptar la propuesta, el argentino deberá ponerse a trabajar a toda marcha para preparar la Copa Libertadores. Desde hace 16 años que es el objetivo principal de los Xeneizes y por aquello el estratega pediría refuerzos a mitad de temporada. Aunque para eso, primero debe superar el Grupo F en donde también está Colo Colo, Monagas y Deportivo Pereira. Con los albos se verán las caras el 3 de mayo en Santiago y el 6 de junio en La Bombonera.