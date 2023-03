Cuestionado y a punto de perder el puesto: arquero de Paraguay vive un calvario tras el gol olímpico de Alexis Sánchez

Antony Silva no encuentra la paz luego del grosero error que cometió en el Estadio Monumental y que le costó la derrota por 3-2 a Paraguay ante Chile. La conquista de Alexis Sánchez no sólo permitió el primer triunfo de la era Berizzo, sino que además provocó un debate muy grande en el medio paraguayo. Desde tierras guaraníes ya no confían en el meta para custodiar el arco del combinado nacional.

Todas las críticas de la prensa y afición paraguaya son contra Antony Silva. El deficiente accionar, en la segunda conquista de Sánchez, fue evidente, y lo culpa como único responsable de no rescatar un empate ante la Roja.

El juego estaba 2-2 y tal vez en las últimas jugadas del amistoso, el Niño Maravilla fue a cobrar un tiro de esquina, sacó un remate y cuando parecía fácil para Silva, el arquero hizo un extraño movimiento, el balón le dio en su cuerpo y se metió al fondo para decretar el 3-2.

La jugada sorprendió a los futbolistas paraguayos, que no lo podían creer, y el ex Independiente de Medellín fue blanco de duras críticas en su país, con muchos aficionados pidiendo su salida de la Selección.

Barros Schelotto y una alternativa en el arco

Frente a esta situación, Guillermo Barros Schelotto le abre la puerta de la selección paraguaya a un portero brasileño. Según consigna el periódico guaraní ABC Color, el director técnico de Paraguay, se vio dispuesto a buscar nuevas posibilidades. “Es una situación personal del jugador, que tiene la posibilidad de hacerse paraguayo”, dijo el DT argentino, quien se vio muy efusivo durante el duelo frente a Chile.

“Una vez que él considere oportuno hacerlo, nosotros lo vamos a considerar en nuestro equipo. Tal es el caso de él como de otros jugadores que hay, fundamentalmente en el fútbol argentino”, añadió el técnico, casi como dando a entender que la convocatoria de Coronel depende de él.

“Nosotros no podemos hacer nada, es el jugador el que tiene que dar el paso adelante. Una vez que lo realice, decidiremos si tiene que formar parte de la Selección”, agregó el adiestrador sobre el guardameta.

Carlos Coronel tiene 26 años y nació en Corumbá, un municipio del estado de Mato Grosso en Brasil y su madre es paraguaya, por lo que su nacionalización sería expedita. Hace tres temporadas que ataja en el New York Red Bull de la Major League Soccer, donde jugó los cinco partidos ligueros de esta campaña. La pasada disputó 34. Y la anterior a esa, jugó 35. Un titular indiscutido.