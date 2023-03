El sueño cumplido de Alexander Aravena, la nueva carta de Berizzo en el ataque de la Roja

Corría el minuto 51 del partido entre Chile y Paraguay. La Roja caía 1-2 y ofensivamente estaba dejando una pálida imagen. Alexis Sánchez había entrado luego del entretiempo para intentar cambiar la historia, pero al poco rato se lesionó Ben Brereton. El panorama era bastante incierto y Eduardo Berizzo ordenó el ingreso de la Alexander Aravena, quien de ese modo realizaba su debut absoluto por la Selección.

Apenas puso un pie en el césped del Estadio Monumental, el Monito se vio activo y participativo. Comenzó inclinado por la banda derecha y de inmediato se asoció muy bien con Alexis. Su velocidad y su valentía para encarar fueron una de los aspectos más alabados de su presentación. Incluso, previo al tercer gol chileno, tuvo la oportunidad de desnivelar, pero el arquero Anthony Silva le contuvo muy bien su remate rasante.

“¡Araveeeeena!”, se escuchaba constantemente desde la banca nacional. Sin embargo, el delantero de 20 años, tuvo la libertad para moverse por todo el frente de ataque. Luego del 2-2 transitorio se cambió de banda, y también llevó peligro. Se enfrascó en duelos con los centrales, especialmente con Gustavo Gómez, el referente y capitán paraguayo, quien no dudó en bajarlo con violencia cuando se vio superado.

Justamente, cuando el zaguero guaraní lo bajó, Gary Medel se acercó y con un chilenismo lo felicitó por su actuación. “Bien, conch....”, le expresó, junto con darle una palmada de ánimo.

Actuación para el recuerdo

Fue una noche inolvidable para el oriundo de La Pincoya, una noche que él mismo imaginó hace unas semanas en una entrevista con El Deportivo. “Yo creo que (la llegada a la Roja) es un proceso más de partidos, de entrenamiento acá en el club, de demostrar cada fin de semana para poder estar en la Selección, pero sé que es un proceso de paso a paso, no hay que apresurarse por eso. Si me toca el llamado a la adulta, sería un sueño para mí... Es un sueño muy grande que me queda por cumplir”, confesaba.

Y ese sueño lo cumplió con creces. Fue una de las figuras más destacadas en el triunfo 3-2 de la escuadra nacional y eso fue recompensado por los más de 35 mil hinchas que llegaron hasta el recinto de Macul. Solo le faltó el gol al atacante de la UC, que en su club juega un poco más retrasado. “Estoy en una posición más de volante que ofensiva; de armar un poco más el juego. Me dice (Ariel Holan) que ocupe más el espacio para filtrar, para yo crear más juego y aprovechar las ocasiones que tenga. Te da esa confianza para hacer tu juego e ir hacia adelante”, resaltaba en aquella oportunidad.

Para Eduardo Berizzo, la actuación del delantero fue una gran noticia en esa frenética búsqueda por el recambio. “Hay que destacar la llegada de los nuevos jóvenes con la actuación de Aravena. Lo que hicieron Soto, Suazo, Maripán, Méndez, que son el núcleo donde se solidifica todo y se aporta la experiencia de los cinco futbolistas que están en el plantel que son de la Generación Dorada y los siete que son menores de 23 años... Entre todos podemos construir un equipo que sea protagonista”, sostuvo el técnico argentino tras la agónica victoria.

Mientras que en su club, el presidente Juan Tagle, valoró el desempeño de la joven figura. “No nos sorprende, porque sabemos de sus capacidades, pero tiene todavía que hacer una carrera en la Selección y seguir creciendo mucho. Tiene la oportunidad de jugar y compartir delantera con Alexis. Es un privilegio; que le saque todo el provecho posible por el bien de él, de Católica y por el bien de la Selección”, destacó.