“Siempre quise llevarla a Santiago Morning”: el talento oculto de Claudia Schüler que casi la hizo jugar en Primera División del fútbol chileno

Claudia Schüler es un icono dentro del mundo del hockey. Su historia de vida, la carrera que firmó con la selección nacional y las repetidas veces que Paula Navarro lo menciona mientras va camino a entrenar, son pruebas de aquello. La histórica DT de Santiago Morning conoce bien a la portera recientemente fallecida, ya que han compartido desde la época en que La Diabla estudiaba medicina en la Universidad de Chile. Por eso su partida le afectó profundamente.

La tarde del lunes fue de impacto y reflexión. De hecho, recién bien entrada la tarde se animó a escribir unas líneas en sus redes sociales para homenajear a Schüler, que de paso desclasificó un talento oculto de la portera: su vínculo con el fútbol.

La entrenadora, le confiesa a La Tercera que le costó mucho elegir las palabras y que recién logró dar con el texto una vez que se puso a recordar los encuentros y conversaciones que tuvieron.

“La conocí en la Universidad de Chile, porque yo hacía clases de fútbol en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de alguna manera conocí a todas las seleccionadas que había. Además hay interfacultades y cosas así. Pero esa no fue la primera vez que la vi. Ella cuando iba en el colegio, tuvo que haber estado en tercero o cuarto medio, jugaba unos torneos de futbolito que habían en el Club Manquehue con sus amigas. Yo siempre iba a esos torneos a buscar jugadoras y ahí la vi. Jugaba de delantera y volante”, recuerda Navarro a El Deportivo en una conversación que se desarrolla por dos puntos. El legado que deja Schüler en el deporte femenino y en las veces que la entrenadora intentó convencer a la portera de Las Diablas que se dedicara al fútbol.

Sobre este último punto es directa. “Yo siempre la trataba de convencer de venir a jugar fútbol conmigo a Santiago Morning, que viniera al arco, que me hacía falta una arquera como ella, porque tenía todo el biotipo”, destaca Navarro, quien admite que pese a las conversaciones siempre tuvo un no como respuesta. “Era imposible convencerla. Me decía, ya lo voy a pensar y después me llamaba para decirme “Pucha, tú sabes lo que yo amo al hockey”, admite.

Fue a raíz de ese vínculo, que Navarro volvió a reafirmarse que la vida de las mujeres que se dedican al deporte, es mucho más compleja que la que tienen los hombres. “En el hockey y en el fútbol, a las mujeres nos llega un momento en que nos desilusionamos de lo que hacemos. Porque te bota tantas veces la ola que uno reflexiona y se pregunta si será tan buena. Te cuestionas mucho, ¿cuánto amo esto para resistir tanto? porque acá uno tiene que aguantar faltas de respeto del sistema, faltas de reconocimiento, discriminación, siempre los hombres nos ven como una competencia. Entonces en algún momento ella sufrió un poco de desilusión. Fue una época en el hockey no la estaba pasando bien. Pero después llega Cachito (Vigil) y empieza a armar un proyecto y ahí comienza a rescatar a jugadoras que estaban en el extranjero pensando en ser entrenadoras”, comenta sobre una época en que Schüler había optado por viajar a Alemania para probar suerte como entrenadora, dejando el profesionalismo.

Finalmente, la tricampeona del fútbol nacional femenino con Santiago Morning explica el legado de la mundialista con Las Diablas: “Es una mujer que para mí siempre va a perdurar en el tiempo. Por su perseverancia, por su lucha por su amor a la disciplina. El legado de ella va a perdurar por mucho tiempo y para mí es una de las mujeres más importantes de esta década en la historia del deporte chileno. Siempre va a estar viva en los corazones de las mujeres del deporte porque nos cuesta mucho”.