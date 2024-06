Las Diablas se llevan un bronce histórico de la Nations Cup

El hockey chileno festeja un logro histórico en España. Por primera vez, no solo superaron la fase de grupos de la Nations Cup, sino que además lograron colgarse la medalla de bronce. Esto último lo aseguran tras derrotar a Nueva Zelanda este domingo.

Abrazos y festejos merecidos tras un evento que además viene a culminar el proceso más exitoso en la historia de la disciplina en el país. Luego de esta semana en España, Sergio “Cachito” Vigil dejará su cargo como head coach de la selección femenina de Chile. En su gestión quedarán medallas panamericanas, una participación en el Mundial y esta bronce en el segundo torneo anual más importante del planeta. La Nations Cup, de hecho permite que su ganador clasifique para la Pro League, certamen por excelencia del calendario.

El camino de Las Diablas en España comenzó con una derrota precisamente ante Nueva Zelanda, la cual olvidaron derrotando a Canadá y después a Japón, consiguiendo así el segundo lugar de la Zona B. Con la clasificación a las semifinales ya superaban el mejor registro histórico de un séptimo lugar.

En semifinales cayeron ante las locales y este domingo en la disputa por el bronce, lograron tomar revancha y vencer a Nueva Zelanda por 2-1. Para Chile anotaron Josefa Salas (41′) y Fernanda Flores (52′).

La Era Vigil

En marzo de 2024 Sergio Vigil anunció que iba a dejar de ser el head coach de la selección femenina. Ponía fin a un ciclo de ocho años en los que logró llevar a Las Diablas a la élite internacional. Si bien decía adiós, también informaba que le quedaba un torneo: La Nations Cup.

Con aquella competencia ya terminada, Vigil se despide en la frente en alto. Durante su proceso logró hitos como la victoria ante Las Leonas en los Juegos Suramericanos y la inédita clasificación a un Mundial adulto, donde incluso vencieron a Irlanda en el segundo partido del grupo.

En Santiago 2023 también marcaron pauta, consiguiendo el bronce tras superar a Canadá. Fue la segunda medalla que el hockey femenino consiguió en la historia del evento.

Lo cierto que es si bien Vigil dejará su cargo, seguirá ligado a la federación nacional, ya que estará a cargo del Plan de Masificación en el país, un programa que buscará nuevos talentos para las divisiones menores.

“Mi ciclo en junio tiene que terminar porque cada grupo tiene que tener nuevos docentes que hagan crecer el sistema. El desafío es mayor porque quiero devolverle a Chile todo lo que me dio. Ahora no serán Diablas y Diablos, sino que niños y niñas y un montón de profesionales que puedan ser entrenadores made in Chile para el futuro”, contó en su momento el DT que llevó al país a su primera Copa del Mundo femenina.

Su trabajo no será exclusivamente con las damas, de hecho, el plan contempla trabajar con entrenadores y, además, concretar una labor formativa con 600 niños y niñas de todo el país en tres niveles: talentos, proyección y desarrollo. Cachito viajará de Arica a Magallanes buscando nuevas figuras que puedan nutrir a selecciones nacionales en el futuro.