Con Ignacio Prieto y Mario Lepe presentes: Cruzados pone la primera piedra del nuevo estadio San Carlos de Apoquindo

Unviersidad Católica acaba de marcar un importante hito de cara a su nuevo estadio. Durante la tarde de este martes, el club organizó una instancia especial para celebrar la primera piedra del nuevo reducto que albergará los partidos del conjunto cruzado, reemplazando al demolido San Carlos de Apoquindo.

La transmisión de la ceremonia se realizó a través del canal de Youtube oficial del club, donde se pudo apreciar que distintas personalidades relevantes de la institución y del deporte nacional en general acudieron para presenciar el hito. Entre ellos se destacan los ídolos Mario Lepe e Ignacio Prieto, históricos para la UC. Además, también asistieron el presidente del club, Juan Tagle, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Adicionalmente, estuvieron presentes Helaine De Grange, subgerenta del Fútbol Femenino de la UC, Angel Hualde, DT de la escuadra, Catalina Figueroa y Teresita Barrios, ambas jugadoras del equipo femenino.

En el transcurso de la instancia, el ministro Pizarro aprovechó la oportunidad para felicitar a la institución por el avance que se estaba celebrando. “Creo que este es un hito simbólico, por el desarrollo institucional, por el crecimiento deportivo y por convocar a la familia. (...) Felicidades por eso”, señaló en primer lugar.

“Creo que estos hito de desarrollo de construcción son principalmente estimulantes. No me cabe duda que para los jugadores del plantel profesional, su cuerpo técnico y para las damas del equipo de fútbol femenino va a ser un tremendo incentivo poder utilizarlo, competir, entregar su máximo esfuerzo, dedicación y compromiso, lo cual no me cabe duda que vienen entregando desde hace tiempo”, complementó el secretario de Estado.

A continuación, el siguiente en expresar palabras fue el presidente del club, Juan Tagle. El timonel de la UC habló sobre los planes iniciales que tenían para este nuevo recinto. “Nuestro plan original era inaugurar este estadio de cara a los Juegos Panamericanos, pero no se pudo debido a diversas circunstancias. Nunca pensamos que iban a llegar situaciones como el Estallido Social o la pandemia, dos momentos que afectaron directamente nuestros planes, de forma económica y financiera”.

Posteriormente, el mandamás de la Franja se refirió al acuerdo que el club cerró con Claro respecto a los Naming Rights, el cual le permitirá a la empresa de telecomunicaciones estar presente en el nombre del nuevo reducto. “El proceso de naming rights que cerramos junto a Claro fue quizá la contratación más radical, pero no nos equivocamos, porque el apoyo que nos prestaron nos acercaba cada vez más a nuestro objetivo y nos permitiría comenzar la construcción del nuevo estadio multipropósito de Univerisdad Católica”.

Finalmente, Tagle sentenció resumiendo la importancia del proceso. “Hoy colocamos la primera piedra de lo que será este nuevo recinto deportivo para el deporte chileno. Estamos seguros que podremos entregarle al país un espacio a nivel mundial que seguro será un hito para la ciudad de Santiago”.

Cuando finalizó su discurso, se dio lugar a la instalación de la primera piedra del nuevo recinto cruzado. Se espera que las obras de la nueva casa de la UC estén listas inicialmente para marzo del 2024, aunque con un rango hasta el segundo semestre del mismo año.