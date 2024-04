Manuel Pellegrini y la imposibilidad de vencer a Sevilla: “No tengo ninguna asignatura pendiente”

Sevilla lo volvió a hacer. Desde que Manuel Pellegrini asumió el Betis, el equipo nunca pudo vencer a su archirrival en el derbi por la liga española, con un rendimiento de cinco empates y tres derrotas. Esta vez perdonó y solo pudo empatar 1-1.

“No tengo ninguna asignatura pendiente, yo quiero ganar todos los partidos, Empatamos los últimos cuatro, pero no pudimos plasmar la superioridad que tuvimos. No es algo que me preocupe, sino la campaña general del equipo”, dijo Manuel Pellegrini frente a la pregunta, en la conferencia de prensa.

Respecto de lo ocurrido en el Benito Villamarín, el DT aclaró que “tuvimos cuatro o cinco muy claras. La de Fornals que saca en la línea, la de Ayoze, un cabezazo de Abde, la que se desgarra Bakambu frente al portero, Johnny Cardoso tuvo un cabezazo… La única que tuvo Sevilla la convirtió. Tuvimos ocasiones claras para sumar los tres puntos”.

Análisis de la polémica

Pero hubo una jugada que lamentó el equipo bético. Cerca de la hora de juego, el árbitro cobró un penal por falta de Badé sobre Isco. Sin embargo, se retractó a instancias del VAR.

“Fue un partido disputado, tuvimos las más claras, independiente del gol que hicimos. Nos podemos quejar del segundo penal, el árbitro lo cobra y lo revisa. La semana pasada se la cobraron a Miranda en contra nuestra y no la revisaron como esta. No creo que el árbitro tuviera incidencia en el resultado. No recuerdo alguna atajada de Rui Silva. No se puede centrar el resultado en una acción puntual. El árbitro la ve en directo y cobra a cuatro o cinco metros. El VAR no se equivoca nunca. Lo llamó y se desdijo”, explicó el Ingeniero.

Consultado sobre el rival, reconoció que “sabemos la calidad del plantel del Sevilla, tiene un técnico que sabe lo que hace. Esperábamos ese juego directo, sabíamos que no nos iba a hacer daño en defensa si presionábamos bien. Tienen jugadores potentes que cuesta aguantarlos en los 90 minutos. Estuvimos muy aplicados”.

A cinco fechas del final del torneo, el elenco verdiblanco se mantiene en el séptimo puesto, suficiente para llegar a la Conference League. Sin embargo, si hubiera ganado a Sevilla habría alcanzado a la Real Sociedad.

“Vamos a pelear hasta el último partido, estamos a dos de la Real Sociedad y tenemos que jugar acá. Quedan 15 puntos, tenemos que saber jugarlos como finales para llegar a Europa. Me hubiera gustado sumar tres, porque estábamos en nuestra casa y es un derbi. Es un punto sumado, peor la lucha por Europa sigue exactamente igual”, afirmó Pellegrini.