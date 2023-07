Dueño del Inter de Miami revela el millonario sueldo que recibirá Lionel Messi

Uno de los grandes golpes del mercado invernal fue el fichaje de Lionel Messi por parte del Inter de Miami. El campeón del mundo dejaba así toda una vida en Europa para sumarse a la liga estadounidense e incrementar su cuenta bancaria de manera sideral.

Es que según el propietario del cuadro estadounidense, Jorge Mas, la Pulga ganará “entre los 50 y 60 millones de dólares anuales” y optará a otros beneficios económicos. O sea, el formado por Barcelona podría recibir cerca de cuatro mil millones de pesos mensuales sólo en concepto sueldo, ya que también obtendrá un porcentaje por los derechos televisivos y por cada una de las camisetas que se venda con su nombre.

“Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo. Él ya era jugador de Adidas, así que también recibirá dinero por la venta de camisetas”, revela Mas. Claro que no todo el dinero saldrá de las arcas del Inter, pues el empresario reconoce que “para cerrar el acuerdo fue muy importante el contrato con Apple. La MLS no ha puesto dinero, pero ha sido clave en ayudar con los patrocinadores”.

Y si todo esto no bastaba para que Messi jugara en la festiva ciudad norteamericana, el argentino también “tendrá una participación en el club, cuando se retire y podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios. Yo me imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David (Beckham) o a la de Michael Jordan”.

Promesas que deberá cumplir el empresario que estuvo mucho tiempo detrás del múltiple ganador del Balón de Oro para poder llevarlo a su oncena. “Estuve tres años tras él. Un año y medio de ellos, muy intensamente. Lo vi hecho a finales de mayo y David Beckham conversaba con Leo, sólo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando y no quería que se sintiera presionado”, confiesa.

Luego añade que “hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha. Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina” y concluye que “también hubo un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi con el mismo horario que en Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta”.