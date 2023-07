Un sacrificio que dio premio: el largo camino del Inter de Miami para fichar a Lionel Messi

Hace casi un mes, el 7 de junio, Lionel Messi anunció lo que era un secreto a voces: tras su traumática salida del PSG, y dos años en el cuadro de la capital francesa, el astro argentino comunicó su decisión de fichar por el Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos.

De esa manera, el elenco presidido por el ex futbolista inglés David Beckham le ganó la pulseada al Barcelona y al equipo saudí Al-Hilal, este último que pretendía tener al trasandino en la misma liga en la que juegan otras estrellas mundiales como el portugués Cristiano Ronaldo y el galo Karim Benzema.

En ese sentido, la tarea de los norteamericanos no fue nada sencilla según confiesa Jorge Mas, propietario mayoritario del club del estado de Florida, quien reconoció al diario El País de España que el arribo del rosarino se concretó tras una operación que se puso en marcha hace tres años.

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo a Miami, una ciudad global en alza. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí. No pagamos impuestos locales ni estatales”, señaló de entrada el empresario.

En ese sentido, el cubanoamericano admitió que David Beckham -mandamás y accionista del club- tuvo un papel fundamental en las negociaciones llevadas a cabo con Jorge Messi, progenitor del futbolista.

“Fue un proceso largo. Estuve tres años. Un año y medio muy intensamente. Muchas conversaciones con su padre. Lo vi hecho (el acuerdo) a finales de mayo. David conversaba con Leo solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hablamos en Barcelona, Miami, Rosario, Doha... Me pasé todo el Mundial en Qatar viendo a Argentina”, reconoció Mas.

Jorge Mas y David Beckham, propietarios del Inter de Miami.

Además de la cercanía alcanzada con la “Pulga”, el empresario enfatizó en que “hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi con el mismo horario que en Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta”.

Al respecto, el dueño de Inter de Miami confesó que un aspecto que hizo inclinar la balanza a favor de su proyecto por parte del reciente campeón del mundo, fueron las ganancias y beneficios que obtendrá por su contrato.

“Cuando se retire tendrá una participación en el club. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios. Yo me imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David (Beckham) o a la de Michael Jordan”, manifestó Mas.

En ese sentido, el cubanoamericano detalló que dentro de las utilidades que tendrá Messi se contemplan ganancias por un porcentaje de los derechos de televisión y venta de camisetas del equipo.

“Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo. Él ya era jugador de Adidas, así que también recibirá dinero por la venta de camisetas”, señaló.

De ese modo, el propietario del Inter de Miami aclaró que si bien la Major League Soccer (MLS) no puso dinero en la operación, sí reconoció que tuvo un papel fundamental en ayudar a captar auspicios.

“Para cerrar (el acuerdo) fue muy importante el contrato con Apple. La MLS no ha puesto dinero, pero ha sido clave en ayudar con los patrocinadores”, agregó.

Con estos beneficios, el elenco estadounidense logró compensar la diferencia con los ingresos que le ofrecían al astro argentino en Arabia Saudita, lugar en el que se rumoreaba le cancelarían alrededor de 500 millones de euros, diez veces más que lo que ganará en su nuevo club.