Pasa al tribunal: informe del juez del Clásico Universitario denuncia “gestos obscenos” de Nicolás Castillo a la barra de la U

Nicolás Castillo queda en manos del Tribunal de Disciplina. Cristián Garay, el árbitro del Clásico Universitario, denunció los excesos que cometió el delantero de Universidad Católica después de la victoria sobre Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, lo que expone al ariete a un castigo por parte de la corte deportiva.

Castillo viajó a Barcelona para someterse a una intervención quirúrgica, pero a su retorno deberá comparecer ante la Primera Sala, que determinará si sus actuaciones son sancionables, de acuerdo a la reglamentación.

¿Qué puso?

Garay fue concreto. “Una vez finalizado el partido, Nicolás Castillo fue captado por las cámaras de televisión actuando de modo ofensivo e insultante, cuando se dirigía hacia su sector de camarines, realiza gestos obscenos a la barra de Universidad de Chile ubicada en el sector norte del estadio”, relata el juez, según la publicación que realiza El Mercurio, que tuvo acceso al informe. El contenido del informe admite que el árbitro se enteró de las anomalías solo al revisar las imágenes de la transmisión, un elemento que, de todas formas, puede considerar en el documento oficial que eleva al Tribunal de Disciplina.

El artículo 63 inciso b.3 consigna que “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido” puede derivar en una sanción que fluctúa entre uno y tres juegos de suspensión. Esa es la norma que puede tener en cuenta la sala que preside Exequiel Segall para determinar una eventual condena al delantero estudiantil.

Castillo no ha mostrado arrepentimiento. Por el contrario, fustigó la condena pública que realizó la UC a su actuación. “¿Quién sabe por qué no lo hacen, pero sí piden perdón por un gesto”, le responde el delantero a un fanático que expuso las agresiones de las que fueron víctimas los jugadores cruzados de parte de la parcialidad azul. “¿Y por qué no denuncian que de Marquesina tiraron piedras, monedas y escupos a la banca?”, cuestiona el hincha. “¿Cierto?”, responde el ariete.

Nicolás Castillo, en un partido de la UC (Foto: Photosport).

De hecho, después de lo que realizó en el recinto deportivo, sus provocaciones continuaron en las redes sociales. El artillero publicó una historia apuntando directamente contra los azules. El jugador reposteó la publicación de una página partidaria del conjunto cruzado donde destacan el gesto obsceno que realizó y consignó: “¡Hoy y siempre me los pasaré por el pico! (sic)”. “¿Cuántas fechas quieren? 1, 2, 3 ok. Gitanos”, continuó el delantero en su cuenta de Instagram personal.

La UC había posteado su condena. “Cruzados lamenta las expresiones y gestos de un jugador de nuestro plantel a la hinchada rival y ofrece las disculpas correspondientes”, expuso. “Estas actitudes no se condicen con los valores que debe manifestar todo representante de nuestra institución”, sentencia el club.

Incidentes

El réferi también apuntó incidentes en las tribunas. “Durante el partido se encendieron siete bengalas en el sector sur, entre el minuto 70 al 74. Desde la tribuna Pacífico se lanzan botellas, monedas y vasos con líquidos a la banca del club visita”, acusa, en la línea de las quejas que habían manifestado en la UC por las hostilidades de las que fueron víctimas durante todo el desarrollo del partido.