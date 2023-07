El colosal premio que ganaron Joaquín Niemann y Mito Pereira tras imponerse en el LIV Golf de Andalucía

El LIV Golf volvió a la actividad luego del acuerdo entre el PIF y el PGA Tour, donde ambas entidades firmaron la paz. Este fin de semana, en España, concretamente en Andalucía, se desarrolló un nuevo certamen de la liga saudí, el que contó con el protagonismo de los dos chilenos que forman parte de la organización. Y es que Joaquín Niemann y Mito Pereira, junto al Torque GC, se coronaron como campeones de la competencia por equipos del torneo desarrollado en el histórico Real Club Valderrama.

Con un total de -16 en su papeleta, el elenco de los nacionales sumó su segundo triunfo consecutivo y el tercero de la temporada. También se impusieron en Orlando y en Washington, este último en el evento anterior. Joaco, que se ubicó en el top ten en los individuales y es el capitán de su equipo, mostró su felicidad tras alzar el trofeo: “Decirle a todos que muchas gracias por el apoyo esta semana. Para mí siempre ha sido un sueño jugar en Valderrama y yo creo que nada mejor que partir así con el equipo, ganando”.

Ambos dejaron atrás una dubitativa jornada y ratificaron sus condiciones. Mito, que pasa por un gran presente, se ubicó en el octavo lugar de la tabla anual acumulada del LIV. Niemann, que no ha logrado su mejor nivel durante este año, arremetió a la vigésima posición. Eso sí, el talagantino supera al de Pirque en el ranking mundial de golf, pues se situó en la trigésimo octava ubicación, mientras que Mito apareció en el puesto 58.

Cuantiosos premios

El resultado de equipos se suma a lo realizado en individual. Mientras que Niemann se ubicó en el top 10, el oriundo de Pirque se posicionó como el décimo quinto mejor del certamen hispano. Esto, adicionado a lo obtenido con Torque, les permitió ganar una cuantiosa suma de dinero.

Junto a su escuadra, que también está compuesta por el colombiano Juan Sebastián Muñoz y el español David Puig, deberán repartirse los US$ 3 millones del premio por el título en grupo. En individual, en tanto, el talagantino también se llevó $US 560 mil. Por su parte, Mito obtuvo US$ 250 mil.

En total, detallando los 14 eventos que tendrá el LIV Golf durante este 2023, se repartirán US$ 405 millones. En Andalucía, la cifra más alta fue para el estadounidense Talor Gooch, que por ganar el torneo se llevó 4 millones de la divisa estadounidense. El podio lo completaron sus compatriotas Brynson DeChambeau (US$ 2,125 millones) y Brooks Koepka (US$ 1,5 millones).