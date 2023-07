La vuelta larga de Lawrence Vigouroux: el ex Sub 20 que aterriza en la Premier

La última vez que la selección chilena disputó un Mundial Sub 20 fue en Turquía 2013. Se trató de un grupo de jugadores del que se esperaba mucho en el futuro, por su buen desempeño en el Sudamericano de Argentina. Bajo el mando de Mario Salas, el plantel tenía a elementos como Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez, Bryan Rabello, Igor Lichnovsky, Valber Huerta y otros más. Quien también formaba parte de esa generación era Lawrence Ian Vigouroux, quien se coló en la nómina del Sudamericano (le pidió una oportunidad al DT para probarse). Fue el tercer portero, tras Darío Melo y Brayan Cortés. Sin embargo, quedó afuera de la lista final para la Copa del Mundo (entró Álvaro Salazar).

Diez años después, el golero da el salto más importante de su carrera al llegar a la Premier League, la liga más atractiva del orbe. Firmó hasta 2026 con el Burnley, el último campeón del Championship, que retorna a la máxima categoría después de un año.

De a poco, el nombre de Lawrence Vigouroux comenzó a hacerse más familiar en el ambiente futbolístico nacional. Nacido en Camden, Inglaterra, de padre chileno y madre jamaicana, era elegible para Chile por el lazo sanguíneo. De ahí que ese joven arquero que estaba en las juveniles del Tottenham llegó a la Roja, de cara al campeonato sudamericano. Con los años, recibió su primera convocatoria para la selección adulta en agosto de 2018, durante la etapa de Reinaldo Rueda, para los amistosos contra Japón y Corea del Sur. Desde su aparición en el seleccionado juvenil, se convirtió en una de las eventuales cartas del futuro del arco, pensando en el combinado absoluto. No obstante, hasta la fecha no suma presencias.

Vigouroux, durante una práctica de la selección Sub 20 en el Sudamericano de 2013, en Mendoza. FOTO: FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Su momento futbolístico le ha brindado sonrisas, luego de tener una temporada de ensueño, tanto en lo colectivo como en lo individual. Fue uno de los nombres más importantes del Leyton Orient, club de un barrio de Londres (precisamente llamado Leyton), el segundo más antiguo de la capital británica, después del Fulham (fue fundado en 1881).

El golero fue campeón de la League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés, un campeonato con 24 equipos. Antes había concretado el anhelado ascenso a la League One, la tercera división, todo un hito para la institución. No estaban en esa categoría desde el curso 2014-15. El Leyton Orient sumó 91 puntos en 46 partidos disputados. El meta chileno tuvo la valla menos batida del torneo, con 33 tantos recibidos, y sumó la friolera de 100 atajadas.

Eso no es todo. El mayor mérito en la última campaña de Vigouroux dice relación con que mantuvo su arco en cero en 24 partidos. Con esto, estableció un récord en su club: es el primer portero en la historia del Leyton en completar tal cantidad de vallas invictas en una liga. Este tipo de cosas le permitieron, por ejemplo, ser merecedor a integrar el equipo ideal de la League Two 2022-2023, recibiendo el premio al mejor golero.

Si se compara con la división de honor británica, el chileno tuvo siete vallas invictas más que el arquero que lideró este ítem en la Premier League: el español David De Gea, del Manchester United (17).

A los 29 años, Vigouroux desembarca en la primera división inglesa de la mano de un club que retorna a la Premier, luego de ganar el ascenso con Vincent Kompany, exfutbolista y capitán del Manchester City, en el banco. “Es increíble estar aquí. Este fue el paso correcto y el camino correcto a seguir. Espero poder dejar una buena impresión aquí”, manifestó el arquero al sitio oficial del club.

“Todavía soy joven en términos de ser arquero y siento que puedo mejorar mucho. Después de ver muchos partidos la temporada pasada, siento que puedo trabajar muy duro aquí todos los días y espero tener la oportunidad de mostrar mis capacidades. Depende de mí demostrar lo bueno que soy y lo duro que puedo trabajar para abrirme camino en el equipo”, agregó.

Su paso por Viña y el estallido

En la carrera del portero nacido en Inglaterra también se cuenta un paso por el Liverpool. En julio de 2014 llegó a Anfield, luego de finalizar exitosamente una prueba. Se convirtió en el golero del Sub 21 de los Reds. Pero si de estadías particulares se trata, en 2018 llegó a la Primera División de Irlanda, un fútbol de tercer orden en la UEFA. Llegó cedido al Waterford, donde disputó 19 encuentros.

A mediados de 2019, proveniente del Swindon Town (de la League Two), Lawrence Vigouroux llegó al fútbol chileno. Fichó en Everton, por un año y medio. “Decidí venir por Rueda”, confesó en aquella ocasión, para estar más cerca de la Selección. Sin embargo, su estadía fue breve y poco productiva, porque se fue del equipo ruletero sin haber sumado minutos. Fue alternativa del argentino Cristian Campestrini.

En diálogo con Talk Sport, el meta habló sobre su fugaz tránsito por la Ciudad Jardín y con una temporada 2019 interrumpida a causa del estallido social. “Sabía que eventualmente volvería a la normalidad en términos de todo en el país, pero eso también fue un factor para querer irme, estaba un poco asustado cuando estaba allí”, declaró. “La gente protestaba por todas partes, yo veía cosas en llamas, personas recibiendo disparos con balas de goma. Tenías que preguntarle a la policía o al ejército si podías ir al supermercado y a qué hora, porque no te dejaban salir a ninguna hora, teníamos toque de queda, tenías que estar en casa a las 7 PM todas las noches”, agregó.

Además, el futbolista contó las diferencias que encontró en Chile en comparación con Inglaterra. “Pasas de un lugar que es tan libre y tan abierto como Inglaterra a ir allí, donde ni siquiera conocía los derechos de las personas. Eso en realidad fue bastante aterrador. Pensaba que si tuviera que salir a la calle por accidente, ¿qué pasaría? O si llegaba tarde a casa desde algún lugar, ¿qué me puede pasar? ¡Eso fue bastante aterrador!”, aseveró.

Vigouroux está en los trabajos de pretemporada con los Clarets (este sábado jugó su primer amistoso), que tendrá el honor de abrir la temporada 2023-2024 de la Premier League. Será el viernes 11 de agosto, recibiendo al súper Manchester City de Pep Guardiola. Si tiene continuidad en la liga más poderosa del orbe, ¿llegará el llamado desde Juan Pinto Durán?