Cristián Zavala revela amenazas a su familia por su actuación en Colo Colo

Colo Colo consiguió celebrar este domingo. El Cacique se enfrentó a Palestino en el Estadio Monumental y salió victorioso por 2-0, lo que los pone de vuelta en la pelea por el título, aprovechando además el tropiezo de la U en el clásico universitario.

Una de las figuras del partido fue Cristián Zavala quien entregó la asistencia para el primer tanto del duelo. Tras el partido, el extremo comentó que “dominamos gran parte del partido. También hay momentos donde maneja el rival, que hay que saber defender, creo que lo supimos hacer. Hicimos un partido correcto”, señaló en diálogo con TNT Sports.

“Estamos tranquilos, trabajando, respetando el proceso. Es un nuevo cuerpo técnico, hay que adaptarse, estamos jugando para lo que es Colo Colo”, continuó.

Sobre su desarrollo junto al Cacique expresó que “me he sentido bastante cómodo, desde el momento que llegué de Curicó, pude hacer una buena campaña allá. De acá me dieron mucho la confianza, el profe (Jorge Almirón), mis compañeros sobre todo. Esperan mucho de mí y yo intento dar lo mejor de mí en todos los partidos”.

Claro que su desempeño también ha sido criticado por los hinchas, en especial después del nivel mostrado contra Fluminense en la Copa Libertadores. En ese momento, el futbolista reveló cuestionamientos que se excedieron.

“Las críticas están bien, está bien que critiquen, que lo hagan, pero no de la forma en que lo están haciendo. Quizás amenazando a la familia o mandándole mensaje a la familia, creo que no es la forma”, expuso.

“Aquí me entreno al 100, no quiero errar un gol, no quiero errar un centro. Pero si pasa, voy a ir a la otra con más actitud y lo voy a hacer bien”, concluyó Zavala.

Un triunfo que ilusiona

Dese la parte técnica, Jorge Almirón valoró el triunfo conseguido que le permite acercarse a las primeras posiciones de la tabla. “Estamos muy ilusionados. Hoy fue un buen partido, ganamos contra un buen rival y se aprieta la parte de arriba, así que seguimos bien”, indicó en la conferencia de prensa.

“Hoy enfrentaron a un buen equipo, así que vale mucho el triunfo”, complementó antes de hablar sobre los próximos partidos que deben enfrentar: Deportes Iquique y Cerro Porteño. “Nos viene bien esta semana para recuperarnos física y emocionalmente también, porque hubo un desgaste enorme en Perú”, reconoció el DT.

“Vamos de visitante ante Iquique, que se ha hecho fuerte de local, que tiene un gran entrenador, así que va a ser un partido muy duro…. le damos la importancia que requiere, y después esperamos recuperarnos para la final en Paraguay”, complementó.