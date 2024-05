Colo Colo también quiere estar en la pelea: derrota a Palestino y se pone a 5 puntos de la U

Colo Colo se reinserta en la pelea por la parte alta de la tabla. Mientras en la Copa Libertadores se le achicó considerablemente el margen de acción (tiene que sumar y hacer goles ante Cerro Porteño, en Paraguay), en el Campeonato Nacional vuelve a asomar como un equipo que va a disputar arriba. En una fría tarde en la capital, el Cacique superó por 2-0 a Palestino.

Ante uno de los equipos de mejor actualidad en el fútbol chileno, como el de ‘Vitamina’ Sánchez, los albos entraron a la muy mejorada cancha del Monumental con la opción latente de aprovechar el tropiezo de la U en el Clásico Universitario ante Católica y acercarse al líder. Para ese fin, Jorge Almirón volvió a cambiar el esquema, luego de la apuesta que lanzó en Perú y que no resultó, pese al empate que le sacó a Alianza Lima gracias al cabezazo de Arturo Vidal y terminando con 9 jugadores.

Del 3-5-2 que se armó para enfrentar a los “Íntimos de La Victoria”, se pasó al 4-3-3, el dibujo más recurrente de Colo Colo durante el año. Con esto, Esteban Pavez dejó la zaga para ser el eje del mediocampo, Óscar Opazo y Erick Wiemberg retornaron a ser laterales en línea de cuatro, y Guillermo Paiva fue el centrodelantero, acompañado por Cristián Zavala, desde la derecha, y Carlos Palacios, desde la izquierda hacia el centro. El sacrificado fue Vicente Pizarro. A su vez, el otro Pizarro, Damián, le dejó su puesto al paraguayo.

El Cacique es un cuadro que generalmente muestra una alta posesión de balón. El paso siguiente era darle a esa tenencia más profundidad y eficacia en ofensiva. En efecto, el cuadro popular tuvo más la pelota que los árabes, pese a que en el arranque del juego, la visita complicó la salida desde el fondo del local. De hecho, la primera chance del partido fue de Junior Marabel, en los tres minutos, tras un error defensivo albo. Palestino se posicionó en campo rival, apretando a los albos. Esa fuerza se fue diluyendo.

Colo Colo le fue tomando la mano al partido y encontró en la banda derecha, con Zavala, su carril preferido para atacar a los palestinistas. El ex Curicó Unido fue el abrelatas de los blancos, tal como sucedió en la fecha anterior ante Audax Italiano. Tenía muy complicado a Misael Dávila, el multiuso de ‘Vitamina’ Sánchez y devenido en lateral izquierdo. En los 14′, el criticado Leonardo Gil anotó, sin embargo fue anulado por fuera de juego (precisamente de Zavala).

El 1-0 colocolino llegó desde la derecha. En los 38′, un centro de Zavala es conectado por Guillermo Paiva con un cabezazo que se metió en la portería de un Rigamonti que se quedó parado. El ariete guaraní saltó entre Suárez y Román, los centrales, para darle la ventaja a su escuadra. A diferencia de lo que sucedía por el lado derecho del ataque, por la franja zurda Palacios tendía a moverse hacia el medio para intervenir más en el circuito ofensivo, lo que dio efecto a cuentagotas.

El 2-0 puso la calma

Palestino estuvo rondando el empate en el inicio del complemento, pero no acertó con el arco de Brayan Cortés. Esas ocasiones perdidas por el cuadro de colonia terminaron pesando en el devenir del juego. Uno de los méritos del equipo que comanda el argentino Pablo Sánchez es que nunca renuncia a su propuesta futbolística, aunque a veces no le resulte.

Foto: Photosport.

Almirón no estaba conforme y realizó tres cambios de una. Afuera Vidal, Gil y Palacios. A priori, había que darle una vuelta al mediocampo, porque no se entiende apelar a la dosificación de energías cuando la diferencia era mínima en el marcador y la semana que viene no hay Copa Libertadores.

Para fortuna de los albos, en los 66′ llegó el 2-0 y el partido se tranquilizó para el Cacique. Proyectado en ataque, Óscar Opazo sacó un zurdazo desde la media luna, que se coló en un rincón de la portería de Rigamonti. Colo Colo pegó en momentos justos y fue encaminando una victoria necesaria, aunque no sea lo suficientemente convincente desde el juego. En el tiempo añadido, el juez Diego Flores cobró penal para los árabes, sin embargo echó pie atrás en su cobro tras recurrir al VAR.

El cuadro albo alcanza los 23 puntos, en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Ya está a cinco unidades de Universidad de Chile, el líder. La próxima estación de Almirón y compañía será una prueba interesante para ver si este Colo Colo va derechamente a ser un aspirante. Visitarán a Iquique, que tiene 24 puntos, en el Tierra de Campeones. Será la previa al duelo fundamental en Paraguay, ante Cerro Porteño.

Ficha del partido

Colo Colo: B. Cortés; O. Opazo, A. Saldivia, M. Falcón, E. Wiemberg; A. Vidal (62′, M. Bolados), E. Pavez (86′, D. Gutiérrez), L. Gil (62′, V. Pizarro); C. Zavala, G. Paiva (68′, D. Pizarro) y C. Palacios (62′, G. Castellani). DT: J. Almirón.

Palestino: C. Rigamonti; B. Rojas (87′, B. Véjar), I. Román, C. Suárez, M. Dávila; F. Cornejo (55′, J. Abrigo), N. Linares, A. Martínez (69′, P. Palacio); B. Carrasco (69′, M. Fuentes), J. Marabel y J. Benítez (69′, F. Chamorro). DT: P. Sánchez.

Goles: 1-0, 38′, Paiva, cabezazo tras centro de Zavala; 2-0, 66′, Opazo, remate de zurda desde la media luna.

Árbitro: D. Flores. Amonestó a Vidal, Palacios, Gil, V. Pizarro, Cortés (CC); Benítez, Palacio, Fuentes (P).

Estadio Monumental. Asistieron 26.600 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.