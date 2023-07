“Ganan como millonarios, jueguen con el corazón...”: el tenso ambiente que espera a Colo Colo en el Monumental

Colo Colo vuelve a la cancha para enfrentarse a Unión La Calera. Albos y cementeros deben dirimir un cupo en las semifinales de la zona Centro Norte de la Copa Chile en un duelo que fue suspendido por las intensas lluvias que cayeron sobre el país hace algunos días, pero en las mentes de los hinchas albos sigue dando vuelta otro duelo: el choque ante Deportivo Pereira, que marcó la temprana eliminación del Cacique en la Copa Libertadores.

Los fanáticos albos no perdonan al equipo de Gustavo Quinteros. Ya antes de ese partido, les habían manifestado un duro reproche. “Si están en Colo Colo, tienen que salir a ganar”, decía un lienzo que colgaron en la zona más visible del sector Cordillera del Monumental. Después del duelo, el divorcio es total. A los fanáticos les exaspera una presunta falta de actitud del plantel albo y lo han graficado a través de las redes sociales. No son los únicos. Gabriel Mendoza, campeón de América en 1991, se sumó a los reproches. “Es decepcionante, además de que es un fracaso. Colo Colo ha perdido la esencia. Cuando no se puede futbolísticamente, hay que sacar otra cosa. Garra, esfuerzo, sacrificio, espíritu, como ha sido históricamente en el club. Y eso no se ve”, dijo el Coca a El Deportivo. Además, apuntó a Gustavo Quinteros y, especialmente a Jeyson Rojas quien, coincidentemente, se lleva la mayor cantidad de quejas de los seguidores albos.

La exigencia

El partido entre los albos y los cementeros se jugará bajo una alta tensión. Colo Colo no se puede permitir un nuevo fracaso, pues reduciría aún más el margen de obtener algo positivo este año, considerando que en el Campeonato Nacional marcha sexto, con 23 puntos, a seis del líder, Huachipato.

Los hinchas volverán a dejar clara su molestia. No es una predicción, sino la constatación de un cántico que ya circula a través de las plataformas sociales en el que se evidencia la distancia con los jugadores. “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón; respeten la camiseta, por la historia del campeón”, dice la letra que ha hecho circular La Banda del Popular, la encargada de instrumentalizar los mensajes de la Garra Blanca. Hay, por cierto, una indicación para la interpretación correcta. ”Que mañana (hoy) se escuche fuerte y claro, que todos los jugadores que entren a la cancha tengan claro que al club lo amamos pero no seguiremos aguantando malas actuaciones”, consigna, además, la advertencia que acompaña la imagen

Alcanzó el peak

La desesperanza alba no solo abarca a quienes acompañan al equipo. El propio Gustavo Quinteros, quien también suma cuestionamientos, dio una señal de futuro preocupante. “Un equipo de fútbol, de la fecha 10 a la 15, llega a su mejor nivel. Nosotros llegamos a nuestro mejor nivel, ya está. Mejor que esto no hemos podido jugar. Y eso que hemos jugado muy bien algunos los jugamos muy bien y no los pudimos ganar por falta de definición, sino estaríamos hablando de otra cosa. Si queremos un mejor desempeño, tenemos que mejorar eso. Por eso estamos hablando de la incorporación de algún jugador”, manifestó en la antesala del encuentro ante el equipo de la región de Valparaíso.

En esa intervención hizo un balance. “El equipo juega y genera, pero le falta más porcentaje de gol en las situaciones creadas y hemos solucionado bastante el tema defensivo, más de que nos faltan dos jugadores importantísimos, como De los Santos y Amor, los hemos reemplazado bastante bien con línea de tres”, prosiguió. Y un encargo: “Si no viene alguien para fortalecer arriba, tratar de mejorar en la definición, aprovechar mejor las ocasiones que nos creamos y no fallar tanto en el mano a mano para poder ganar más puntos y superar el porcentaje obtenido en el torneo, Copa Chile y Copa Sudamericana también”. El problema es que la dirigencia no parece disputa a satisfacer esa necesidad. Por ahora, solo llegará el volante Pablo Parra.

Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, había empatizado con el malestar generalizado. “Ahora hay que ponerse a pensar en la Sudamericana. El hincha me gritonea con cierta justicia, porque se desahoga, pero uno tiene que tener calma y seguir haciendo las cosas bien. Las cosas no se obtienen de un momento a otro”, dijo después del doloroso empate ante los colombianos. De la opción de refuerzos, se limitó a recalcar las dificultades económicas. ““Si uno tuviera más recursos por supuesto que todo sería más fácil. Por lo tanto, hay que combinar los factores de recursos, disponibilidad de jugadores, de cupos, lesiones”, sentenció.