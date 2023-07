“No es jugador para la U”: Jeisson Vargas busca club tras el portazo de Mauricio Pellegrino

En Universidad de Chile ya trabajan pensando en el duelo de este sábado. En Talcahuano, los dirigidos por Mauricio Pellegrino tendrán la oportunidad de alcanzar el liderato. Para conseguir el objetivo, deberán vencer a Huachipato, que hoy marcha en la primera posición, con tres puntos más que los laicos.

En la previa al encuentro, sin embargo, llamó la atención el retorno de Jeisson Vargas a las prácticas. El futbolista, quien a comienzo de temporada fue cedido a préstamo al Al Rayyan de Qatar, no continuó con su expedición por el Medio Oriente. Solo alcanzó a estar cerca seis meses tras ser exigido por Nicolás Córdova, el técnico que fue cesado de sus funciones.

Lo cierto es que en La Cisterna le buscan club, pese a que aún le restan seis meses de contrato. No está en los planes de Mauricio Pellegrino, el estratega que fue enfático en señalar que el volante no está considerado. “Nunca he hablado con el club de que pueda llegar a volver. Ha salido y ha terminado su préstamo, pero no hemos hablado de la situación. Debería estar por resolverse. Imagino que estará buscando una posibilidad de jugar”, dijo el argentino.

Su análisis continuó. “El equipo se ha armado cuando él ha salido. No es un tema que hemos planteado hoy. Es un jugador de la U y es un valor que hay que cuidar, hasta el final”, detalló.

La opinión de Pellegrino es respaldada por Rodrigo Goldberg, el ex gerente deportivo de la U. “Es interesante, pero no es jugador para la U”. “Si no le encuentran club, uno que le satisfaga al jugador, deberá sumarlo y tenerlo en consideración por obligación”, señaló el ex delantero, en su rol de panelista de Radio Cooperativa.

Mauricio Pellegrino ha hecho latente la necesidad de sumar refuerzos. El DT quiere un lateral izquierdo y un delantero de área. La prioridad del atacante se basa en la ausencia de Leandro Fernández. El argentino sufrió una infección respiratoria que lo ha tenido al margen del primer equipo.

En conferencia de prensa, Pellegrino se ha referido a los refuerzos. “No es tanto una pregunta para mí, yo he hablado con la dirigencia por las necesidades del equipo y el club está en ello. Yo hasta ahí llego, no manejo las cuentas ni las negociaciones”, dijo hace unas semanas.

El mercado, sin embargo, no le da muchas variantes. “Las posibilidades que tenemos son acotadas y tampoco puede venir cualquier futbolista porque en este periodo tiene que ser uno que pueda dar rendimiento casi inmediato”, expresó Pellegrino.

Durante su paso por la U, en la temporada 2022, Vargas tuvo una campañamarcada por las lesiones. Solo llegó a estar en 19 encuentros (13 de titular) y nunca anotó.