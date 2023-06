Maldición Monumental: Colo Colo falla en casa otra vez y se va de la Copa Libertadores

El fútbol chileno se despide de la Copa Libertadores 2023. Colo Colo tenía la responsabilidad de definir su clasificación en casa, con 40 mil espectadores en el Monumental. La victoria era obligatoria para meterse en la siguiente etapa del torneo más potente del continente. Y no pudo. Empató sin goles con Deportivo Pereira y falló. Fue incapaz de dar con el arco rival y le dijo adiós al torneo. ¿Fracaso? Sí.

El propio Gustavo Quinteros, en la previa al choque contra los colombianos, manifestó que se trataba del “partido más importante de la temporada”. El Cacique se jugaba no sólo cumplir con uno de los mínimos de la campaña, más aún considerando el grupo que le tocó, sino que además un cuantioso premio en dinero (superior al millón de dólares) por acceder a la ronda de los 16 mejores. El único resultado que era útil para los intereses de los albos era ganar. No le servía nada más. Comenzó la última jornada en el fondo del grupo F, por diferencia de goles. Por cierto, una mano de Boca ante Monagas (se jugaba en simultáneo) no venía mal.

El técnico colocolino reafirmó el 3-4-1-2 que fue adoptando a lo largo de la campaña. Fernando De Paul dejó en la banca a Brayan Cortés, mientras que Jeyson Rojas fue el lateral-volante derecho. El DT le dio el voto de confianza a Carlos Palacios para tener el rol de armador, detrás de Marcos Bolados y Damián Pizarro. Ante la necesidad de ganar, el análisis más optimista preveía un caudal ofensivo contundente durante el primer tiempo. No obstante, aquello no se vio. Pereira no tenía problemas en ceder terreno, replegándose en su zona aguardando un robo de pelota y salir con rapidez. A la larga, el empate era negocio para los cafetaleros.

Si bien los guarismos indicaron que Colo Colo contó con el 60% de posesión durante los 45 minutos iniciales, aquello no se tradujo en una cuantiosa cantidad de chances de gol. No fue un partido cómodo, al no encontrar los espacios para agrietar la fortaleza defensiva de la visita, que aprovechaba de hacer tiempo en cada opción que tenía. Los externos albos no se soltaban y Palacios entraba en sintonía en momentos ocasionales. Pizarro se las ingeniaba para pelear contra los zagueros rivales y autoabastecerse. Un ejemplo de esto sucedió en los 17′, cuando el juvenil albo se gestó una opción y sacó un remate que despejó el golero Quintana, cuando se le colaba en un rincón.

Palacios, el encargado de hacer jugar al Cacique (en la teoría), tuvo opciones mediante la pelota detenida. Primero, en los 28′, su remate contó con la dubitativa reacción de Quintana. Segundo, 10 minutos después, lanzó otro tiro libre pero elevado. El control del balón de Colo Colo no bastaba para acorralar a un Deportivo Pereira que salió del atrincheramiento sobre el final del lapso y llegó con peligro hacia el meta De Paul. Con el marcador en blanco, a los nacionales se les acababa el tiempo para buscar la clasificación.

Para el complemento, ingresó Leonardo Gil por Wiemberg, uno de los que se vio con más dudas, particularmente en el choque ante los delanteros rivales. Así, Colo Colo pasó a defender con cuatro. Había que quemar las naves. El campeón chileno no tenía más. En los 54′, Damián Pizarro tuvo el 1-0, pero elevó debajo del arco.

La polémica llegó cuando se anuló el 1-0 de Pereira, a través de Valencia. El balde de agua fría no alcanzó a mojar a los forofos albos, porque se marcó una posición de adelanto. Los colombianos reclamaron airadamente por el cobro de los árbitros. La tensión se fue adueñando del Monumental, dentro y fuera de la cancha. Había que marcar como fuera.

Los blancos tomaron dominio absoluto del partido en la última media hora, manejando la pelota mientras Pereira construyó un muro en su lado de la cancha. Con más empuje que otra cosa, Colo Colo arriesgó quedando mano a mano y haciendo cambios ofensivos. Entraron Thompson y Lezcano, para buscar el gol de la clasificación, el que no llegó.

Se repite la historia. Nuevamente, el Cacique tropieza cuando tiene que definir de local, tal como en 2008 (ante Atlas), 2009 (Palmeiras), 2011 (Cerro Porteño), 2016 (Independiente del Valle), 2020 (Wilstermann) y 2022 (Fortaleza). La maldición se hace crónica. Un deja vú amargo. En este siglo, apenas dos veces el equipo popular pasó a octavos de final, en 16 participaciones: 2007 y 2018. Un dato tan brutal como realista.

Gracias a la derrota de Monagas en La Bombonera, los de Quinteros van al playoff para la Copa Sudamericana. Su rival se sabrá el próximo miércoles 5, en el sorteo. Es lo que hay.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; M. Falcón, A. Saldivia, E. Wiemberg (46′, L. Gil); J. Rojas (73′, J. Thompson), C. Fuentes, E. Pavez, A. Bouzat; C. Palacios; M. Bolados (73′, D. Lezcano) y D. Pizarro. DT: G. Quinteros.

Pereira: A. Quintana; J. Quintero, J. Vásquez, J. Suárez (82′, D. Hernández); E. Moreno, L. Angulo (77′, C. Ramírez), Y. Velázquez, J. Zuluaga, J. Fory; K. Valencia y Ángelo Rodríguez (82′, Arley Rodríguez). DT: A. Restrepo.

Goles: No hubo.

Árbitro: W. Sampaio (BRA). Amonestó a Ángelo Rodríguez y Vásquez (DP).

Estadio Monumental. Asistieron 40 mil personas, aprox.