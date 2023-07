Enfrentado con Sampaoli y con una millonaria oferta del Inter Miami: la ‘pesadilla’ de Arturo Vidal en el Flamengo vive días decisivos

Viernes en la noche. Mientras el Flamengo llega a su hotel en Sao Paulo, Arturo Vidal se queda en Río de Janeiro. La comunicación oficial fue que el chileno se encontraba con un cuadro gripal. Sin embargo, la presencia del jugador en el centro de entrenamiento de Ninho do Urubú, al día siguiente, aumenta la incertidumbre.

Y es que han sido días complicados para el referente de la selección chilena, quien no juega con el gigante carioca desde el 8 de junio, cuando la escuadra brasileña venció 2-1 a Racing por la Copa Libertadores, cuando disputó solo siete minutos.

Una situación muy diferente a la de menos de dos meses atrás, cuando Jorge Sampaoli llegó a la banca del club más popular de Sudamérica, para reemplazar al portugués Vítor Pereira.

“Con respecto a Arturo (Vidal), tengo muy buena relación de siempre. Agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y en mí, en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América”, dijo el casildense en su arribo al Mengao.

Palabras que se reafirmaron en el nuevo papel que tuvo el volante en el equipo, donde el volante asumió una inmediata titularidad con el transandino en los controles.

Una condición que solo mantuvo en los dos primeros partidos del Brasileirao y cuatro en la Libertadores. Es más, la última vez que el de San Joaquín jugó desde el inicio fue en el empate 1-1 ante Ñublense el 24 de mayo pasado, en Concepción, por la fase grupal del torneo internacional.

Alejamiento total

Desde ese entonces, la relación entre el futbolista y el entrenador se ha hecho más tensa. Vidal siente que el transandino no le dio vuelta la espalda en este complejo momento. Y aunque no lo dice públicamente, así lo dejó entrever recientemente. Más cuando en su cabeza sigue dando vuelta cuando arriesgó su físico en la previa al Mundial de Brasil 2014, en el que el casildense era el estratega de la Roja, tras ser sometido a una intervención en la rodilla que amenazó su carrera por no respetar los plazos de recuperación.

“De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”, dijo el futbolista el martes pasado en radio ADN.

De paso, el futbolista aseguró no sentirse sobrepasado por el ritmo del fútbol brasileño. “En este momento estoy al 100 por ciento. Si ya no juego, no es mi problema. Es complicado cuando uno no está jugando. No hay nadie mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Están mis hijos aquí, así que eso me da fuerza para seguir luchando”, explicó.

El representante de Arturo Vidal, Fernando Felicevich, se encuentra en Brasil para buscar una salida al jugador.

Lo cierto es que cercanos al jugador confirmaron a El Deportivo que las palabras de Vidal no cayeron bien en el técnico. Esa y no otra es la razón por la que el mediocampista no apareció en la convocatoria del partido ante Palmeiras.

Una posición que quedó establecida en las historias que subió el propio volante a sus redes sociales, donde se le ve entrenando solo en las instalaciones del club, sin indicios del cuadro viral establecido por los canales del club.

Es más, justo en el mediodía de ese sábado, el King se juntó a almorzar con Gary Medel en el sector de Barra da Tijuca, después de que el Pitbull fuera presentado como refuerzo de Vasco da Gama, el segundo equipo más popular de la capital carioca. En la cita también estaba presente su agente, Fernando Felicevich, quien está buscando alternativas para sellar la salida del volante. El chileno tiene contrato hasta diciembre y en el club carioca analizan la posibilidad frente a la idea de quitarse un salario alto de encima.

Durante este lunes, la pareja de Vidal, Sonia Isaza, lanzó un duro dardo a Sampaoli. Un usuario comentó una de las publicaciones de la colombiana en Instagram. “¿Por qué Vidal no juega?”, cuestionó. Al rato la respuesta llegó. “¡Porque hay un entrenador muy malo!”, contestó causando una seguidilla de comentarios en referencia a la consulta.

El jugador, incluso, se ha enfrentado con hinchas de Flamengo en las redes sociales. Los fanáticos, que incluso lo han pifiado en el Maracaná, perdieron la paciencia con el Rey. Por ejemplo, uno de los hinchas lo increpó tras festejar la victoria del Fla sobre Fluminense, en el clásico. “Jugaste mucho hoy. ¡Sigue así!”, ironizó el forofo.

Por su puesto, Vidal no se quedó callado y le respondió tirando el palmarés encima: “Sí, 16 años en Europa ganando todo, burro. Un año en Sudamérica, una Copa Libertadores y una Copa de Brasil”, lanzó el chileno.

Oferta de Miami

Un escenario complejo, mas no definitivo. En los últimos días, la comunicación entre el chileno y su gran amigo Lionel Messi se ha hecho más frecuente.

La estrecha relación de ambos en Barcelona, donde el volante jugó desde 2018 a 2020, no ha hecho más que encender las opciones de que el mediocampista se marche a Inter de Miami.

Es más, según se enteró El Deportivo, el equipo que preside David Beckham está dispuesto a ofrecer 1,6 millones de dólares al chileno por una primera temporada en el club.

Un contrato con opción a un segundo año, con un salario de 2,1 millones de dólares anuales, en caso de que el chileno juegue el 70% de los partidos en su primer año.

Sin embargo, Vidal no quiere perder dinero en una potencial partida del cuadro brasileño. A poco menos de seis meses del final de su vínculo, al jugador le corresponden cerca de 2 millones de dólares entre salarios, bonos y derechos de imagen. Un ingreso al cuale no renunciará.

Una de las variables que maneja es negociar su salida, sin que esa opción signifique a renunciar a parte de ese dinero. La negociación recién empieza, aunque lo único claro -tal como lo ha dicho el propio jugador- es que el de San Joaquín no seguirá en el campeón de la Libertadores.