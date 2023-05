Ñublense se suelta y le saca un punto con sabor a triunfo al Flamengo de Vidal

Para cualquier equipo de provincia, encontrarse cara a cara con un gigante de América es un hito para recordar, sobre todo si el contexto es la Copa Libertadores. Esta vez le tocó a Ñublense, aunque haya sido fuera de Chillán. Recibió al Flamengo de Jorge Sampaoli, en uno de los partidos más grandes de su historia. La experiencia arrojó una sensación positiva. El empate 1-1 le hizo sentir a los chilenos que podían pelear y así fue, sobre todo en el segundo tiempo.

El mito de David y Goliat calzaba perfectamente en el cruce entre los Diablos Rojos, un elenco novato en la máxima cita de clubes del continente, y el Mengao, potencia futbolística y económica, y campeón vigente del certamen. Pese a lo dispar que asomaba el enfrentamiento, nadie le podía quitar la ilusión a los pupilos de Jaime García, pese a que no han podido repetir lo bueno de la campaña 2022.

Una de las novedades del Mengao fue la presencia desde el arranque de Arturo Vidal, quien no ha tenido gran continuidad desde que llegó Sampaoli al club y cuyo rendimiento ha sido foco de cuestionamientos. Por contraparte, Erick Pulgar, quien sí venía jugando más, no fue titular. Vidal inició como volante interior por la derecha, compartiendo el medio con Thiago Maia y Gerson. El King fue reemplazado en los 74′ por el ex Galatasaray.

Ñublense partió el juego con un diseño conservador, agrupándose en su campo, cediendo el manejo del balón a los brasileños. La línea de tres en el fondo fue derechamente de cinco (Rebolledo y Campusano, los laterales, se incluían a Cerezo, Caroca y Zalazar) cuando el Fla tenía la pelota. Precisamente, la visita trataba de generar espacios para entrar en el frontón rojo de los chillanejos. El primer remate al arco fue de Vidal, en los 16′, que controló Nicola Pérez.

Con el paso de los minutos, Ñublense fue saliendo del fondo y le fue quitando el balón al Flamengo, animándose a más. El primer acercamiento local fue en los 20′, con un remate de Leiva. Eso sí, la opción más peligrosa fue en los 37′, con un disparo de Oyarzo que dio en el travesaño. A estas alturas, el marcador ya estaba en favor de los cariocas. Claro, porque tres minutos antes llegó el tanto de Gabigol. El 9 del Flamengo, un goleador top, no estaba teniendo su mejor partido, teniendo que salir de su zona de confort (el centro del área) para dejarle espacio a Pedro. Pero en los 34′ llegó su momento, capturando la pelota con libertad y saca un remate de zurda desde la media luna para el primer tanto de la noche.

Si bien el complemento mantuvo un ritmo aceptable, ambos elencos fueron cayendo en imprecisiones de mitad hacia arriba. Se mantuvo el dominio del balón por parte del Fla (que registró el 65% de posesión durante los 45′ iniciales), mientras que Ñublense trataba de armar más y mejores circuitos, un poco más lejos de Nicola Pérez. Para ello fue el ingreso de Jorge Henríquez. La tenencia del Flamengo no significó necesariamente crearse más ocasiones de gol. Las intervenciones de Gabigol y Pedro eran mínimas.

En medio del segundo tiempo, se instaló la lluvia en Concepción, la que fue aumentando en intensidad. De cierta manera, alteró la recta final del compromiso. Al mismo tiempo, ese rango fue el mejor de Ñublense en el encuentro, sacándose cualquier atadura y animándose a atacar a un rival que había perdido potencia. Si Jaime García acertó con los cambios, Sampaoli no.

FOTO: AP

En efecto, siendo un poco más audaz, el elenco de Chillán encontró premio. En los 72′, Jorge Henríquez anotó un golazo. Ante los brasileños, derrochó talento dentro del área, gambeteando rivales y definiendo con un remate bajo, que superó la débil resistencia del meta Matheus Cunha. El festejo de los chillanejos fue como si se tratara de un título. Una catarsis bajo la lluvia.

Mientras tanto, Sampaoli reflejaba su ofuscación en contra de los jueces, incluso lanzando duros epítetos. El partido tuvo un viraje notorio para el Mengao, que no tuvo la capacidad de reflejar esa aparente supremacía en contra de un rival que no atraviesa su mejor presente a nivel doméstico.

El empate le deja un sabor más agradable a Ñublense. Primero, porque se dio cuenta de que podía plantarle cara (con sus herramientas) a un rival de la estirpe del campeón de América. Segundo, porque está mejor perfilado (siendo realista) para acceder al playoff para meterse en la Copa Sudamericana. Quedó tercero en el grupo A con cuatro puntos, superando al Aucas, que tiene tres. Eso sí, los dos partidos que le restan a los chilenos serán como visitante.

Ficha del partido

Ñublense 1: N. Pérez; R. Rebolledo (62′, A. Vilches), B. Cerezo, R. Caroca, N. Zalazar, J. Campusano; J. Leiva (90′+1′, B. Provoste), L. Reyes, M. Rivera (46′, J. Henríquez); B. Oyarzo (84′, P. Aránguiz) y P. Rubio (84′, J. Córdova). DT: J. García.

Flamengo 1: M. Cunha; G. Varela (69′, Léo Pereira), F. Bruno, David Luiz, Filipe Luís (69′, A. Lucas); A. Vidal (74′, E. Pulgar), T. Maia, Gerson; Gabriel Barbosa, Pedro y Everton (75′, V. Hugo). DT: J. Sampaoli.

Goles: 0-1, 34′, Gabriel Barbosa, con un zurdazo desde la media luna; 1-1, 72′, Henríquez, gambeteó dentro del área y definió por bajo.

Árbitro: E. Ostojich (URU). Amonestó a Rivera, Reyes, Rubio (Ñ); Vidal, Gerson, Víctor Hugo y el DT Sampaoli (F).

Estadio Ester Roa, Concepción. Asistieron 10 mil personas, aprox.