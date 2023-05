La vuelta del “rehén” que sigue en juicio con la ANFP: Jorge Sampaoli retorna a Chile tras su tormentosa salida de la Roja

Más de siete años tuvieron que pasar para que Jorge Sampaoli volviese a dirigir un partido en Chile. Un periodo en el que su carrera se internacionalizó y donde ha tenido que vivir con resultados adversos y procesos exitosos. Ahora, bajo el mando del Flamengo de Vidal y Pulgar, saldrá a la cancha del Ester Roa para enfrentar a Ñublense por Copa Libertadores.

Un duelo en donde su paso por la selección seguirá presente. Y es que pese a que Sampaoli abandonó hace mucho Santiago, su nombre sigue sin ser olvidado por estos lados. Por un lado se encuentra el cariño de hinchas que sigue agradeciendo la Copa América 2015, los octavos de final en Brasil 2014 y una de las mejores versiones de la Generación Dorada. Pero por otra su compleja salida, el recordado episodio del “rehén” y el actual juicio que lo enfrenta con la ANFP por daños morales e incumplimientos de contrato.

Esto último es quizás la arista más compleja que ha dejado el vínculo entre el trasandino y La Roja. Una historia que se remonta a comienzos de 2016, cuando la Asociación Nacional de Fútbol Profesional presentó una denuncia en contra de “quiénes resulten responsables” apuntando directamente a Jadue por su participación en casos de soborno y corrupción. En esa misma querella, se incluía un capítulo en que se imputaba al técnico y a su equipo por hechos que -a su entender- consistían en delitos como “cuantiosos pagos por realizar un análisis de malla curricular y ciertas charlas en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF), las que no se habrían realizado”.

Una vez que Sampaoli, Sebastián Beccacece y Jorge Desio fueron sobreseídos de los hechos imputados por la ANFP (18 de diciembre de 2018), estos optaron por presentar una demanda por incumplimiento de contrato y daño moral, exigiendo 4,8 millones de dólares de indemnización.

El tridente pedía que cada uno fuese indemnizado por 700 millones de pesos debido a los daños morales de vincularlos injustamente al ex presidente de la ANFP Sergio Jadue, quien fuera procesado en el escándalo del Fifa Gate. Además, es estipulaba que la asociación debía pagos relacionados a los contratos de comercialización y licencia de derechos de imagen, durante el periodo que dirigieron al combinado nacional (2012-2016), por lo que exigían 100 millones más para cada uno.

“El trato de la Federación a todo el cuerpo técnico, inclusive a un montón de futbolistas, fue ridículo. Nosotros solo acompañamos a un grupo que logró muchas cosas. Entiendo que a la cultura de Chile le cuesta un poquito la aceptación de los ganadores, y esta generación dio muchísimas alegrías. Me quedé contrariado con eso que no valoraron”, declaró el año pasado en una entrevista a ADN, donde también puntualizó sobre este enfrentamiento en tribunales. “El juicio está relacionado a que la Federación no pagó impuestos en nuestros trabajos y nosotros tuvimos que hacernos cargo de eso. Otro mal agradecimiento, porque nos tuvimos que hacer cargo de impuestos que no nos correspondían”, añadió.

Pero este episodio no fue el único que marcó su salida de la selección, ya que para el colectivo deportivo nacional la palabra rehén quedó para siempre ligada a Sampaoli. Fue justo días antes de dejar el cargo de DT.

“No quiero trabajar ni vivir en el país”, lanzó de entrada en aquella oportunidad, quien después terminaría asumiendo la banca del Sevilla. “Nunca imaginé que en tan poco tiempo se iba a destruir la imagen de un ídolo que tanto le dio al fútbol chileno”, fue otra declaración.

Frases que provocaron que esa adoración que tenía el técnico tras la obtención de la Copa América se acabara. Se quedó con un gran puñado de seguidores, pero también ganó muchos detractores, perdiendo el apoyo transversal que mantuvo durante esos años.

Ahora Sampaoli vuelve a competir en Chile. Lo hace de la mano de un Flamengo cuestionado y con Arturo Vidal como uno de los más criticados. “Tiene que buscar otro club”, advierten sobre el mediocampista. En el caso del estratega, pese a que aún no piden su salida, sí ha recibido constantes cánticos por parte de los hinchas en el estadio e insultos en las concentraciones. Ñublense y el Ester Roa los esperan.