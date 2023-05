Valdivia explota tras el nuevo error de Falcón en Colo Colo: “No eres Elías Figueroa; no eres un jugador habilidoso, eres uruguayo”

Maximiliano Falcón vuelve a equivocarse en la defensa de Colo Colo. Tal como ocurrió frente a Boca Juniors, en la caída del Cacique en el Monumental, el uruguayo cometió un error que le trae problemas a Gustavo Quinteros.

El uruguayo, con balón dominado, perdió la pelota ante la presión del delantero local Fernando Basante, que se fue mano a mano contra Fernando de Paul. El exportero de la Universidad de Chile salió rápido e infraccionó con violencia al artillero para salvar su portería.

El juez no dudó: roja para el arquero, quien reclamó desesperadamente que no era expulsión, todo ante la descolocada mirada de Peluca, quien nuevamente cometió un error importante en la última línea.

Las críticas para el Peluca no dudaron en llegar. Jorge Valdivia, el ex volante de Macul, disparó contra el defensor del Cacique. “No fue exceso de confianza, he justificado su titularidad, pero su error ahora no es exceso de confianza como ante Boca Juniors”, comenzó diciendo el histórico 10.

“Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza, lo es hacia Quinteros, hacia los jugadores, hacia Fernando de Paul que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, dijo en su rol de comentarista de ESPN.

El Mago, evidentemente molesto, continuó con sus reproches. “Tienes que tirar la pelota al carajo, te están presionando dos jugadores, la tienes que sacar, reventar, no puedes hacer algo que no es lo que te caracteriza. ¡No eres Gonzalo Jara…, no eres Elías Figueroa!”

De paso, el exfutbolista cuestionó las aptitudes de Peluca en su idea de intentar salir jugando con el balón en los pies. “No puedes porque tus características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica... ¡eres uruguayo!”, completó su queja, visiblemente molesto”.