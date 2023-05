Los extranjeros que Gustavo Quinteros tiene en la mira para sacar del plantel de Colo Colo

Después del opaco empate frente a Monagas por la Copa Libertadores, Colo Colo entrará en un breve receso, donde deberá tomar importantes decisiones de cara al segundo semestre. Uno de los puntos más flojos de esta mitad inicial de la temporada ha estado en los refuerzos. La mayoría de ellos no ha estado a la altura de lo esperado, en una mezcla de bajo rendimiento y múltiples lesiones.

A este incierto escenario se le debe agregar el regreso de Emiliano Amor, quien no fue inscrito en la primera parte del año, pero que ya se encuentra en condiciones de sumarse al plantel para lo que queda. El retorno del zaguero argentino, eso sí, genera un complicado dilema en la dirigencia, ya que esto obligará a liberar un cupo de extranjero para abrirle paso “al mejor defensa del fútbol chileno”, a los ojos de Gustavo Quinteros.

Los candidatos a emigrar son varios, pero allanar su salida no será una tarea sencilla. El paraguayo Darío Lezcano es uno de los que ha estado más complicado. Incluso, el mismo DT comenzó a perder un poco la paciencia con el estado físico del delantero, quien llegó con la promesa de hacer olvidar a Juan Martín Lucero. “Ya pasó la primera rueda del torneo y varios partidos de Copa y no pudo aportar lo mejor que tiene. Es un buen jugador, que hoy lamentablemente no puede aportar”, admitió en la víspera del duelo ante los venezolanos.

El goleador firmó por dos temporadas con los albos y, en caso de que Quinteros comunique que desea prescindir de sus servicios, se deberá llegar a un acuerdo para rescindir anticipadamente. Lezcano, a su vez, tampoco ha estado cómodo en Chile, ya que se ha visto alejado de su familia por algunas trabas burocráticas.

El caso De los Santos

La situación del exseleccionado guaraní no es la única de ese estilo, ya que el reemplazante de Emiliano Amor, el uruguayo Matías de los Santos también ha tenido un semestre para el olvido, pues apenas sumó siete partidos en todas competencias antes de ser sometido a una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda, cuya recuperación se ha ido extendiendo más de lo esperado. La poca certeza de cuándo volverá a estar disponible tiene a la dirigencia evaluando la opción de no inscribirlo.

En tanto, el colombiano Fabián Castillo tampoco ha podido cumplir con las expectativas, ya que se perdió buena parte del semestre por lesión. Su caso, de todos modos, es complejo, pues Colo Colo realizó una inversión bastante importante para sacarlo de México. Eso sí, el Rayo ha sido muy autocrítico con su paso por Macul y hace unos días habló de la opción de tener una nueva oportunidad para la segunda parte del año. “No sé si la merezca, yo estoy aquí para que directivos y cuerpo técnico decidan. A mí, la verdad, no me preocupa nada; estoy tranquilo, siento que no ha sido un buen inicio y ellos tomarán su decisión. Que pase lo que tenga que pasar”, reveló.

Hay un cuarto caso que es distinto, ya que su salida se podría producir por una oferta. Se trata de Maximiliano Falcón. El defensa uruguayo está en la mira de clubes mexicanos y Gustavo Quinteros tampoco está contento con sus actitudes en la cancha. Y es el propio Peluca quien se abre a la posibilidad de partir: “Sinceramente no tengo ninguna información, conmigo no han hablado. Así que si viene a mitad de año o a fin de año y si es buena para las dos partes, bienvenido sea”, expresó.