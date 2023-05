Johnny Herrera acusa desprecio de Azul Azul por no considerarlo para la celebración de la U: “La gente que está ahí es así; por eso les va como les va”

Este miércoles Universidad de Chile cumplió 96 años. Las redes sociales se llenaron de saludos de sus referentes con motivo de este nuevo año de la institución. Por su parte, el club organizó una celebración durante esta jornada con históricos que alguna vez vistieron la camiseta estudiantil, como Sergio Navarro, José Rojas, Diego Rivarola, Cristián Castañeda, Waldo Ponce y Manuel Iturra. Sin embargo, un ícono de las últimas décadas se quedó afuera de la fiesta, y no escondió su molestia: se trata de Johnny Herrera.

El arquero, campeón con la U de la Copa Sudamericana 2011 y multicampeón a nivel local con la institución, acusó que no lo consideraron para esta fecha especial y fue crítico con la gente que dirige en el CDA. “El jefe de cadetes es Miranda, que salió de Unión Española. El gerente deportivo es un cabro que hizo cadetes en Unión”, comenzó diciendo Herrera en TNT Sports.

Posteriormente, el ahora comentarista fue más allá con sus palabras: “Es que ser hincha de la U es una forma de vivir. ¿Qué le puede enseñar Miranda? ¿Qué les va a dar Mayo en una charla institucional? ¿Cómo echaron al Huevo Valencia? ¿Cómo no está trabajando Lucho Musrri? ¿Castañeda? ¿Por qué no va el Matador Salas dos veces a la semana? Son cosas que uno no entiende”.

Por último, dijo no sentirse dolido lo ocurrido, a pesar de sus palabras: “No me duele que no me hayan invitado. La gente que está ahí es así; por eso les va como les va”.