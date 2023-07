“O corres o no juegas”: el reto de Pellegrino a Lucas Assadi que lo encumbró como la figura de la U

Se disputaban los descuentos de la primera mitad en el CAP Acero de Talcahuano y Universidad de Chile vencía por la cuenta mínima al puntero Huachipato. Los de la Usina buscaban un descuento que les diera la paridad antes de ir al descanso, pero los azules sostenían los embates.

En ese contexto es que llegó la jugada que se llevó todos los reflectores. La zaga laica despejó el balón de su área y en un par de toques generó una salida rápida. Lucas Assadi recibió el esférico con dos tercios de la cancha por delante, sin embargo, esto no fue problema. El talentoso volante dejó atrás a Nicolás Ramírez y encaró hacia la portería. En la entrada del área superó a Benjamín Gazzolo con un enganche hacia fuera y sacó un remate cruzado se batió a Gabriel Castellón. Un verdadero golazo.

“Vi que se me venía con todo y se frenó. Ahí dije: ‘es mía no más’. Había que meter el pique y aprovechar el estado de la cancha con todo”, señaló el mediapunta sobre su anotación, en conversación con TNT Sport. El futbolista de 19 años sabía de la importancia de una victoria que les permitió cerrar la fecha en la cima del torneo junto a los Acereros y Cobresal, con 29 puntos cada uno: “Hay que disfrutar este lindo momento, hace muchos años que no estábamos arriba, hay que aprovecharlo, pero ya el lunes volveremos a entrenar con todo”, indicó tras el encuentro.

Assadi se ha transformado en uno de los pilares del esquema de Mauricio Pellegrino. El volante lleva tres anotaciones en el Campeonato Nacional y, si se tiene en cuenta Copa Chile, suma cuatro. Su talento es clave en la ofensiva azul, pues, además de ser el nexo entre la zaga y el ataque, su creatividad le permite romper líneas y generar espacios.

Pérdida de protagonismo

No obstante, no siempre fue así. A Assadi le costó asentarse con el estratega argentino. Junto a Darío Osorio, ambos estaban llamados a liderar el equipo durante esta temporada. Sus actuaciones durante 2022 sostuvieron a un equipo diezmado, que peleó hasta el final por conservar la categoría. Todo indicaba que este año, con un plantel más amplio y un nuevo entrenador al mando, asumirían más protagonismo.

Al contrario de lo imaginado, esto no fue así. Pellegrino lo dejó en la banca y pasó a un rol más secundario, ya que no calzaba en su esquema. Esto se debió principalmente a la casi nula vocación defensiva del mediapunta. El técnico, en tanto, explicó esto luego de los constantes cuestionamientos por la suplencia del jugador: “Cada vez que preguntamos por él, no lo ayudamos, porque siente que el fútbol es injusto con él, y nosotros debemos ser justos con la U antes que con las personas, el club está por encima de todo”, señaló el técnico en su momento.

“El otro día hablaba con ellos y muchos se han criado con hábitos como ‘no te esfuerces mucho porque juegas bien. ¿Alguien cree que en la vida no debes esforzarte porque eres mejor que los demás? Les he mostrado imágenes de figuras como Mbappé y Dembélé ¿Creen que ellos trabajan o no trabajan? A veces creemos que por tener un don de la naturaleza no hay que esforzarse, y no es así. Tienen que trabajar en equipo, ser humildes, deben ser uno más”, apuntó el adiestrador.

Assadi tuvo poco protagonismo. El talentoso volante no tenía muchos minutos y solo sumaba, a veces, ingresando desde el banquillo. No obstante, a punta de esfuerzo físico y trabajo psicológico, remontó su situación. Fue un trabajo silencioso entre el técnico y el 10 azul, que abarcó diferentes ámbitos personales y futbolísticos.

Mauricio Pellegrino realizó un trabajo sicológico junto a Lucas Assadi. Foto: Agencia Uno.

Trabajo silencioso

Pellegrino sabía de la importancia de lo mental. Necesitaba encarrilar el camino del futbolista, por lo que arrancó un trabajo junto a la sicóloga deportiva del club, Carolina Delmónaco. Así, aterrizaron sus expectativas y se aplicaron para calmar la ansiedad del jugador, que no entendía su suplencia. “O corres o no juegas”, le llegó a decir Pellegrino.

Al mismo tiempo, el transandino se reunía individualmente con Assadi y seguía su progreso. Además, le enfatizó la idea de que debía realizar un juego más simple, que tuviera más decisiones fueran más inteligentes. No debía dejar de intentar, pero sí razonar antes de realizar algún regate o acción innecesaria.

A cuatro meses del inicio del trabajo, el jugador está totalmente asentado en el esquema de Pellegrino. Incluso, en abril, logró demostrar sus condiciones y enlazó tres partidos seguidos anotado. Esas condiciones que Leonardo Rodríguez, un ídolo en la U, también mencionó: “Tiene un potencial enorme, es un jugador realmente diferente”, lo alaba. Creo que es muy joven todavía. Llevar el peso de ser el conductor, llevar la ‘10′ de la U no es fácil. Pero creo que las condiciones las tiene y creo que cuando él vaya creciendo, madurando, teniendo confianza y continuidad, seguramente se va a transformar en el futbolista que todos esperamos”, indicó el otrora 10 azul en las redes sociales del club.

Después de su racha, el jugador se perdió dos duelos luego de una expulsión ante Coquimbo Unido. Volvió a sumar minutos en la eliminación de Copa Chile ante O’Higgins y fue titular en la reanudación del Clásico Universitario ante la UC. Este fin de semana volvió a ser protagonista y tuvo un desempeño más que destacado en un duelo crucial que dejó a la U en la cima de la tabla de colocaciones del torneo criollo. Hoy, sin duda, es una pieza vital para los azules.