¿La U está para campeón? ¿Huachipato resistirá? ¿Despertará la UC y Colo Colo?: los pronósticos de los históricos de cara a la segunda rueda del Torneo Nacional

La primera rueda del Campeonato Nacional cerró con Huachipato y Cobresal como los equipos de mejor rendimiento. Acereros y mineros están separados por apenas un punto. El podio lo cierra la U, con 26 unidades, tres menos que las que acumula la oncena que dirige el argentino Gustavo Álvarez. Cada uno tiene los méritos para estar ahí y, por cierto, para alimentar las ilusiones de propios y ajenos. Distintos factores sirven para estructurar la proyección de un cierre de torneo que, como todas, cargará de una cuota importante de incertidumbre.

Lo que han logrado las oncenas de Talcahuano y El Salvador provoca aplausos. Sin embargo, la tradición obliga, necesariamente, a esperar la reacción de alguno de los grandes. Colo Colo y la UC están a seis unidades del puntero. Esa situación, al menos, abriga sus esperanzas. El problema, en ambos casos, es que la realidad futbolística termina disipándola.

“La U es más productiva”

Osvaldo Hurtado, Jorge Contreras y Horacio Rivas saben de lo que hablan. Jugaron en los equipos de mayor convocatoria del país y, en el caso de los dos primeros, sumaron títulos. Los tres muestran respeto por lo que han logrado sureños y nortinos y exhiben inquietud por el inestable momento de cruzados y albos. “Ahora, uno ve a Huachipato, por nivel, pero no descarto a ninguno de los grandes, por un tema de plantel. Las lesiones o las suspensiones resienten más a los equipos chicos. Cobresal es fuerte allá arriba. La U está al lado, a tres puntos. La Católica tiene que despertar. Colo Colo en el torneo es otra cosa y tiene que aferrarse a algo. Los que están jugando mejor son Huachipato y Cobresal. Y entre los grandes, a la U la veo equilibrada. La Católica depende de la recuperación de Zampedri”, establece Arica.

“Lo que está haciendo Cobresal me llama la atención. Uno se pregunta si les alcanzará para mantener ese rendimiento para llegar a ser campeón. Tanto ellos como Huachipato están aprovechando el mal momento que están pasando los más grandes. Hay que esperar a ver si repiten rendimiento, ver qué pasa. Me encantaría que la Católica estuviera mejor y no logra enderezarse. A la U se le ve mejor, porque se le ve más productiva. Quizás no ha tenido la pericia para ganar algunos buenos partidos que ha hecho, pero se le ven menos problemas que a Colo Colo y a Católica”, sostiene el Coke.

Huachipato ante Magallanes. Los acereros son los líderes del Campeonato (Foto: Agenciauno)

Carepato aporta un matiz. “Está difícil. Futbolísticamente, los dos mejores son Cobresal, que dentro de sus limitaciones de plantel, sabe a lo que juega y saca resultados, y Unión Española. Uno los ve identificados con lo que hacen. A Everton también lo encajo en esa realidad. No tiene un gran volumen de jugadores, pero juegan. Y aparte dejo a Ñublense. Se abasteció, se le fueron jugadores y no pasó vergüenzas. Ahí cierro el marco y uno sabe en qué están. De los grandes, si la U es capaz de potenciar lo que hizo en la primera etapa y hay un convencimiento interno en lo que pueden hacer, y directamente no cometen los errores de los partidos que perdieron en la primera, puede involucrarse en la pelea. Entre los grandes, es el que está mejor”, puntualiza. E insiste: “La U cambió lo que estaba haciendo en años anteriores, cuando miraba desde atrás. Ya la vivió. Ahora viene la otra, que es solidificar eso. Si es capaz de demostrar madurez, puede llegar a involucrarse, sabiendo que tiene que buscar mucho. Creció mucho defensivamente y ahora falta la segunda parte, que es la ofensiva. Si consolida eso, se convierte en un equipo que puede ilusionar a la gente”.

La crítica

A ninguno le tiembla la mano a la hora del análisis. “Colo Colo ni la Católica han estado a la altura. Está bien lo del puntaje, pero en el caso de la Católica uno se acostumbró a un equipo atractivo y hoy no tiene sorpresa. Se sabe con mucha atención lo que quieren hacer. Colo Colo busca y busca, pero los reemplazos no han dado el ancho”, diagnostica Hurtado. El ex goleador cruzado es categórico. “No son refuerzos. Y aunque les moleste, el centrodelantero será Damián Pizarro. Hay que tener suerte para debutar. En un equipo parejito, llevaría ocho goles. En un equipo grande, nervioso, aunque se eche el equipo al hombro, llega reventado. En un equipo favorito, está para definir. Ojo, Boca lo quiere por algo. Y los argentinos por algo lo miran. Jugando se pule el diamante, pero condiciones tiene”, sentencia. Además, muestra predilección por otras figuras. “Javier Altamirano me llama la atención hace rato. Y en la U destaco a Osorio, Assadi y la recuperación de Nico Guerra”, añade Hurtado.

Contreras coincide. “Uno tiene que dar un diagnóstico y, sinceramente, sintiéndolo por gente que está involucrada, Colo Colo formó un muy mal plantel, se equivocó en las contrataciones. No armó un plantel competitivo y se les fueron jugadores importantísimos. La elección es muy importante en el rendimiento de un equipo. No equivocarse. Y hubo jugadores que, conociéndoles, no tienen el nivel para vestir la camiseta de Colo Colo. No acertaron”, enfatiza.

Rivas amplía la mirada. “Pasa lo mismo con Católica. Si agarra el ritmo y tuviera potencial, se prende. Pero no lo tiene. Ni lo colectivo ni lo individual. El clásico deja preocupado. Y lo de Colo Colo tiene secuelas internas, la eliminación en la Copa duele. No debería vivir esto, pero lo está viviendo. Y de aquí en más puede pasar cualquier cosa”, insiste.