Roberto Tobar pasa cuentas: el castigo a los árbitros por el papelón de no cobrar el gol de Unión La Calera frente a Colo Colo

Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, pasa cuentas. Casi 24 horas después, el ex juez FIFA toma medidas luego del papelón de dos de sus dirigidos, en la victoria por 6-1 de Colo Colo frente a Unión La Calera. Más allá de la abultada goleada, hubo una jugada que terminó marcando el encuentro.

Apenas se disputaban 10′ del encuentro cuando el defensor uruguayo Alan Saldivia le convertía un autogol a Fernando de Paul, con un pase hacia atrás que pilló desprevenido. El golero del Cacique, desesperadamente, sacó el balón desde el interior de su arco. Lo demuestran claramente las imágenes televisivas. Para el juez Víctor Abarzúa y, principalmente, para el asistente Claudio Urrutia, increíblemente, no hubo anotación cementera.

La escena siguiente terminó agravando el error. En la misma jugada, el Cacique armó la jugada en la que Thompson abrió la cuenta. Más allá de la mancha del encuentro, Colo Colo terminó imponiéndose en todas sus líneas y sellando un categórico 6-1.

La falta de los jueces, sin embargo, no pasó desapercibida. Incluso, dejó en segundo plano la gran presentación del Cacique. Este miércoles, a primera hora, Roberto Tobar, el jefe de la comisión de árbitros, salió a criticar a sus dirigidos. “Lamentablemente, el día de ayer (martes) se comete un error bastante evidente por parte del equipo arbitral, al no sancionar un gol legítimo para Unión La Calera ante un autogol de un defensor de Colo Colo”, admitió. Después, explicó: “Este tipo de situación, muy poco frecuente a los 10 segundos de iniciado el partido hace que los árbitros no estuvieran activados al 100 por ciento y, a raíz de esto, no estuvieran en una ubicación adecuada para tomar la mejor decisión”, evaluó.

La máxima autoridad referil asumió la obligación de seguir reforzando conocimientos con sus dirigidos. “Situaciones que son inesperadas donde la concentración y la buena ubicación priman para tomar una muy buena decisión”, esgrimió.

La crítica de Tobar, sin embargo, no se quedó solo en palabras. El ex árbitro FIFA castigo a los jueces culpables del error. Pese a estar en la nómina inicial para los duelos de este fin de semana por el Torneo Nacional, tanto Abarzúa como Urrutia fueron borrado de las planillas. No dirigirán durante el fin de semana y recién durante los próximos días se evaluará su reintegro.

Fernando de Paul, uno de los implicados en la polémica acción, defendió al juez. “Lo hablé con el línea (Claudio Urrutia) y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida y asumió el error”, asegura el argentino nacionalizado chileno. Luego agrega que “esto pasa en todos lados, en todos los partidos. No hay intención de nadie. Esta vez fue en contra del rival, pero bueno, después hubo cosas muy buenas y mejor no enfocarse solo en eso. Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó”, cierra.