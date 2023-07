Histórico de Colo Colo arremete contra De Paul por no avisarle al árbitro que fue gol: “Prefirió escabullirse como un bandido de siete suelas”

Colo Colo ganó con claridad. El cuadro de Gustavo Quintero se impuso por 6-1 a Unión La Calera, en el Monumental. Sin embargo, todo pudo ser diferente si a los diez segundos de iniciado el encuentro, el juez Víctor Abarzúa hubiera cobrado un gol legitimo del cuadro cementero.

O mejor dicho, un autogol de Saldivia, pues el defensa quiso salir jugando con el portero Fernando De Paul y este no alcanzó a tocar la pelota hasta que traspasó la línea de sentencia. La jugada ha traído diferentes reacciones, entre los que destacan históricos del Cacique que han cuestionado la acción del guardameta.

Se trata de Leonardo Veliz, quien integró el mítico equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores de 1973 y que usó su cuenta de Twtitter (@pollovel) para disparar contra el nacionalizado chileno. “¡Que regalo le habría hecho al fútbol, si De Paul corre donde el árbitro y le dice que el balón traspasó la línea de gol!”, posteó el ahora instructor de fútbol.

Pero su sentencia no terminó ahí, pues el socio de Carlos Caszely agregó que que el nacido en Argentina “sería reconocido por el mundo entero, pero no, prefiere escabullirse como un bandido de siete suelas. Que mal ejemplo. Fue un ‘Dibu’ cualquiera”.

La defensa de De Paul: “No vi que ingresó”

Pese a las palabras de Véliz, la jugada no pasó inadvertida para Fernando De Paul y lo habló con el juez de línea una vez que concluyó el encuentro que clasificó a los de Macul a la siguiente ronda de la fase regional de la Copa Chile.

“Lo hablé con el línea y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida. Asumió el error”, expresó el colega de Brayan Cortés. Luego añadió que “esto pasa en todos lados, en todos los partidos. No hay intención de nadie, esta vez fue en contra del rival pero bueno, después hubo cosas muy buenas y mejor no enfocarse solo en eso. Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó”.

Opinión parecida tuvo el técnico de los de Macul, Gustavo Quinteros. El estratega de los actuales campeones del fútbol chileno relató que “el línea está lejos y por eso no lo ve y con el cuerpo del arquero (De Paul) no alcanza a ver que la pelota había entrado, pero fue gol”, cerró.