El técnico de Huachipato explota contra la Selección por lesión de Javier Altamirano

Huachipato sufre. Este domingo, los acereros deben recibir a Magallanes, por el Campeonato Nacional y no podrán contar con Javier Altamirano. El volante es una de las figuras de la escuadra que dirige Gustavo Álvarez y volvió con problemas físicos de su paso por la Selección, en la que Eduardo Berizzo lo consideró en la lista para los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia, aunque solo pudo actuar 72 minutos en el primero, que se jugó en el estadio Ester Roa Rebolledo, de Concepción.

El volante volvió con problemas físicos a Talcahuano. Fue el propio Álvarez quien los expuso, manifestando una fuerte crítica al trabajo del cuerpo técnico de la Selección en el tratamiento del futbolista.

Disparos

El estratega no escondió su molestia. “Altamirano tuvo un pisotón en el partido que tuvo con la Selección, que se le hizo hematoma. El hematoma se hizo infección y la infección se hizo úlcera por la lentitud del tratamiento médico que tuvo”, evidenció el entrenador de la escuadra de la usina, en una conferencia virtual.

“Hoy está sin entrenar, en recuperación”, grafica Álvarez respecto de la imposibilidad de utilizarlo para el compromiso ante los albicelestes.

Javier Altamirano, en un partido de Huachipato (Foto: Agenciauno)

El transandino evita una confrontación formal con el cuerpo técnico de la Roja en relación al procedimiento que adoptaron. “No soy médico para juzgarlo. No puedo emitir juicio de lo sucedido. Sí que el hematoma se transformó en úlcera con el correr de los días. Entonces, no domino temas médicos, pero nosotros entregamos a un jugador sano y volvió con una úlcera en el pie. Esa es la realidad”, insiste.

“El cuerpo médico de Huachipato lo fue a buscar al aeropuerto. Lo trajo el mismo día en que llegó desde Santiago. Le hicieron el tratamiento que consideraban adecuado desde el primer momento y Javier, en 48 horas, evolucionó mucho. Está en vías de recuperación, en manos del cuerpo técnico de Huachipato, en el cual confío plenamente”, concluyó.