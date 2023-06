“Algo está pasando en su cabeza”: los contrastes de Diego Valdés, la figura del equipo más grande de México que se apaga en la Roja

La selección chilena cerró la fecha FIFA, la última ventana internacional antes del inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026, con un opaco empate ante Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Se trató del único de los tres amistosos en el que la Roja podía sacar conclusiones de peso de cara a las Clasificatorias, toda vez que los juegos previos fueron ante rivales discretos (Cuba y República Dominicana). Quizás, el resultado ante los altiplánicos hubiera sido diferente si Diego Valdés acertaba las clarísimas opciones que tuvo, una por tiempo.

La más clara fue en el lapso inicial (38′), donde falló un gol cantado de cara al portero Guillermo Viscarra. El propio Eduardo Berizzo dio cuenta de aquello en su análisis post partido: “Tuvimos un mano a mano de Diego que pudo abrir el marcador. No embocamos las situaciones que tuvimos, por lo que ojalá en el futuro tengamos la tranquilidad necesaria para las definiciones”.

El mediocampista ofensivo de 29 años fue titular en dos de los tres partidos que jugó Chile. En el 4-4-2 que planteó Berizzo ante dominicanos y bolivianos, respectivamente, Valdés fue el cuarto volante, en las labores de creación. Si ante los caribeños cumplió, en la visita a los altiplánicos no pudo repetir aquello y fue el foco de las críticas de los hinchas, sobre todo por las ocasiones que desperdició. Precisamente uno de los cuestionamientos que genera la figura del formado en Audax Italiano es que lo bueno que desarrolla en el fútbol mexicano, donde es un nombre propio hace rato, no lo traslada a la Selección, considerando también la cantidad de oportunidades que se le han brindado al jugador del América.

El amistoso contra Bolivia vuelve a reflejar los contrastes de Diego Valdés, la figura del club más grande de la Liga MX que no logra consolidarse en la Roja. O, dicho de otra manera, que no cuaja una actuación meridianamente convincente para erigirse en un “inamovible”.

El jugador debutó en la Roja el 28 de enero de 2015, en un amistoso ante Estados Unidos, jugado en Rancagua. Eso sí, desde 2018 que se convirtió en un habitual en las convocatorias de los seleccionadores de turno. Acumula 26 partidos con el Equipo de Todos (19 amistosos y siete por las Eliminatorias rumbo a Qatar), con un total de 1.235 minutos jugados. Tiene un gol con la camiseta roja: a Polonia, en un amistoso jugado en 2018, como visitante. Además, registra tres asistencias: una en 2018, ante Rumania; y dos en 2023, a Paraguay y República Dominicana.

Fue precisamente en 2018 cuando participó con más recurrencia de la Selección: ocho partidos. Fue Reinaldo Rueda quien trató de darle una plataforma distinta (usó el dorsal 10, nada menos), en aquella búsqueda, a veces infructuosa, de dar con el recambio para la Roja tras el fracaso de no llegar a Rusia. Hay que decir también que el DT colombiano llevó a Valdés a la Copa América de 2019 y no lo utilizó.

Haciendo un recuento, el partido donde mejor se vio al volante con Chile fue ante Venezuela, en 2021, por las Clasificatorias (triunfo de 3-0, en San Carlos de Apoquindo). Martín Lasarte lo eligió para reemplazar al suspendido Charles Aránguiz y se vio bien como un mixto, junto a Pulgar y Vidal. El punto es que no ha podido repetir aquella actuación a lo largo del tiempo. La principal crítica hacia Valdés es que no logra trasladar su gran presente personal al seleccionado nacional, algo que, por cierto, no le sucede exclusivamente a él.

Diego Valdés, durante un amistoso del América ante el Manchester City.

Genio en el América

Precisamente, uno de los motivos por los cuales Valdés pertenece a la selección nacional es por su buen pasar en el club, uno que no es cualquiera. El América es el equipo más grande del balompié azteca, siempre obligado a ganar y cuya actualidad está siempre en los medios. Según Transfermarkt, las Águilas tienen el plantel más valorizado de la Liga MX: 76 millones de euros. En ese contexto, el chileno es el segundo futbolista más valioso de la plantilla: 6 millones de euros. El único que lo supera es el español Álvaro Fidalgo (7 millones de euros).

El jugador formado en Audax ha tenido un crecimiento exponencial en Norteamérica: Monarcas Morelia, luego Santos Laguna y finalmente el América. Esta última transferencia se hizo para el Clausura 2022 y el cuadro azulcrema pagó cerca de 10 millones de euros por su carta, siendo el fichaje más caro de la historia del club.

En la temporada 22-23 brilló con el América, aunque no fue suficiente para alcanzar un título. En el Apertura ‘22 sumó cinco goles y cinco asistencias en 20 partidos. Luego, en el Clausura ‘23, mejoró sus números: ocho goles y siete asistencias en 20 encuentros. Por lo tanto, Diego Valdés participó directamente en 25 anotaciones en 40 juegos. Estadísticamente sobresaliente.

Su positiva estadía en la Liga MX le ha permitido entrar en el radar de clubes europeos (uno que lo ha seguido es el Benfica de Portugal). Mientras tanto, las Águilas lo esperan de cara al inicio del Apertura ‘23, que arranca el viernes 30 de junio. Y también lo espera la Roja. Su nivel, incluso, llevó a que ex seleccionados lo apunten.

“Lamentablemente una decepción es Diego Valdés, quien no logra definitivamente empoderarse de la camiseta de la selección chilena, pese a que tiene las condiciones y cualidades, no hace lo que le vemos en México. Esperemos que de una vez por todas, en las Clasificatorias, él pueda despegar y romper este maleficio que tiene con La Roja”, dijo Mauricio Pinilla. “Algo está pasando en su cabeza, porque es algo emocional, no es algo técnico táctico ni físico. Falló un pase a cinco metros después que se sintió afectado por las dos jugadas claras que tuvo”, complementó el retirado jugador.

Jorge Valdivia, en tanto, optó por respaldar a Valdés. En ese sentido, hizo un llamado a no pretender que emule lo que hace en su club ni a pedirle características distintas. “Si uno espera que él habilite, imposible”, espetó. Y añadió: “Por qué tiene que ser el mismo de México. Si hace 10 goles en México, ¿tenemos que pedirle 10 goles acá? Acá es uno más. La figura es Alexis”, justificó.

En esa misma línea, insistió en que hay que darle tiempo, pero tampoco presionarlo. “Estamos todos de acuerdo de que le falta, pero no le exijamos lo que hace en México”, finalizó.