Alfredo Stöhwing: “El plantel de Colo Colo es el más potente del fútbol chileno por lejos y el más caro”

Alfredo Stöhwing (Valdivia, 17 de junio de 1952) cumplió un año y dos meses al frente de Blanco y Negro, un periodo que él valora. “Hay muchas cosas que se vienen haciendo muy bien y espero que rindan frutos en el futuro. Estoy muy contento con lo que se ha hecho, pero con altos y bajos desde los resultados”, reconoce.

¿Qué autocrítica se puede hacer después de este primer semestre?

Mire, más que me cueste o no quiera hacer autocrítica, siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero creo que se han hecho razonablemente bien e influyen otras cosas. Fue un semestre con una cantidad de lesionados casi ridícula y eso por supuesto afecta a cualquier plantel, incluso ahora que están casi todos recuperados, pero tenemos dos centrales de la talla de Emiliano Amor y Matías de los Santos que, si estuvieran bien, ¡imagínese el fortalecimiento defensivo que tendríamos! Lo otro que nos pasó es que se fueron cinco o seis jugadores importantes y muy difíciles de reemplazar. Nos hemos tratado de enfocar en reemplazar. Por más que trajimos nueve refuerzos, esto no es una maquinaria donde uno saca un engranaje, mete otro y sigue funcionando igual.

Gustavo Quinteros siempre manda mensajes diciendo que con este plantel no le alcanza para pelear el título.

Siempre trato de dar la cara porque hay mucha gente que no aparece cuando no se logran los objetivos y dije después de la eliminación que estábamos muy frustrados y tristes por la hinchada. Entró la pelota seis veces unos días después, pero no ese día. Fue muy penoso. Y con respecto a los entrenadores, siempre quieren tener un buen plantel. Gustavo es muy directo y franco para decir las cosas. Lucha con energía y ganas para tener el mejor plantel y nosotros tratamos en la medida de nuestras posibilidades y recursos de brindárselo. Él lo dice públicamente, pero tenemos una muy buena coordinación con la Gerencia Deportiva y Gustavo tiene todo mi respaldo para seguir trabajando. Yo espero que en el segundo semestre empiecen a mejorar importantemente las cosas; espero que seamos campeones, que campeonemos incluso en la Copa Chile y que tengamos una muy buena presentación en la Sudamericana. Yo trato de ser optimista y vamos a seguir luchando para que este semestre revirtamos los resultados del primero.

¿Entonces sí alcanza con este plantel?

El plantel de Colo Colo es el más potente del fútbol chileno por lejos y el más caro, además. Y hay muchas alternativas también. Ahora está de moda lo de la delantera, que no hemos metido goles, pero yo le digo que tenemos fácilmente ocho delanteros que podrían ser titulares en cualquier equipo del medio. Es bastante poco común. Colo Colo tiene una banca bien espectacular a la que Gustavo le puede echar mano. Hemos tenido una sequía muy grande de goles y él siente que hay que incorporar a alguien, pero para empezar no tenemos cupo de extranjero y hay que ver los recursos. Tampoco hemos podido encontrar en conjunto, ahí no hemos tenido discrepancias. De hecho, él está de acuerdo en que no hay ningún jugador chileno que satisfaga la necesidad de gol que él hubiera querido. No se puede hacer magia.

¿Se cierra el plantel con Pablo Parra?

Sí, efectivamente. Queda un plazo y de repente podría surgir algo, pero no si no es nadie desequilibrante ni está al alcance, yo diría que cerramos el plantel con Pablo Parra.

¿Qué tan grande es el daño que provocó la salida de Juan Martín Lucero?

Fue un daño enorme. Nosotros hicimos un esfuerzo. Dada la importancia que tenía Lucero, el único gasto grande que hicimos fue ejercer la opción de compra de un millón de dólares, algo que a Colo Colo le cuesta sangre, sudor y lágrimas hacerlo, y lo hicimos dado lo clave que era Lucero, pero ocurrió lo que ustedes saben y nos causó un daño muy grande, porque estaba atravesando por un gran momento y era un goleador que se había adaptado muy bien al plantel.

¿En qué está la demanda contra Lucero?

Se ha avanzado bastante. Los abogados españoles nos han dicho que, durante el transcurso del segundo semestre, tipo agosto o septiembre, debería haber un primer resultado que yo espero sea favorable a la posición de Colo Colo, que es muy clara y fundamentada. Ahora, el daño está hecho de todas maneras. Igual es una situación bien lamentable.

Alfredo Stöhwing, durante su presentación como nuevo presidente de Blanco y Negro. Foto: Sebastián Órdenes/Colo Colo.

¿Qué le pareció la marginación por indisciplina de Brayan Cortés?

Es un jugador importante para nosotros, ha sido arquero titular del equipo y de la Selección. Aparentemente, ocurrió alguna cosa que al técnico no le gustó. Yo creo que la disciplina es fundamental en un equipo humano y en una organización como Colo Colo, donde pretendemos lograr grandes objetivos. A mí me gusta eso de Gustavo, que es bastante firme para imponerla, de manera que Brayan tiene que someterse a la disciplina que tiene el cuerpo técnico.

¿El directorio pidió explicaciones por la situación?

No. Él se relaciona con la Gerencia Deportiva y seguramente han conversado sobre eso. Yo, personalmente, trato de darle la mayor libertad posible para que pueda ejercer sus funciones y la disciplina con tranquilidad e independencia.

¿Han llegado ofertas por Cortés?

No. Ha habido muchos rumores, pero no he sabido de nada concreto.

¿Y por algún otro jugador?

No. Pero aprovecho de decirle que esa es una de las tareas pendientes que tenemos que trabajar y que está al debe en Colo Colo, pero que también es de largo plazo: la venta de jugadores. Por eso soy tan fanático de nuestra cantera. Esperamos llegar al 60-40 y en el futuro volver a vender jugadores, porque esa es una de las formas de recuperar las finanzas del club.

¿Se ha pensando en empezar a conversar la renovación de Quinteros?

No, no hay ninguna decisión. Yo soy malo para anticiparme a las cosas, porque en una administración profesional uno debe proceder con las respectivas evaluaciones. Tanto de los jugadores como del cuerpo técnico. Estamos lejos todavía de poder hacer una evaluación, pero tenemos un trabajo muy adecuado con el cuerpo técnico que encabeza Gustavo. A mí me gusta siempre tener una relación de largo plazo, de manera que estamos trabajando tanto para ahora como para el futuro, con la coordinación de la Gerencia Deportiva. Así que no se ha conversado ni se ha decidido, pero la idea es no hacer cambios a menos de que sean estrictamente necesarios.

¿Es verdad que Quinteros pidió la salida de Darío Lezcano?

Sí. Él le hizo presente tanto al jugador como a nosotros que encontraba que no estaba en condiciones de rendir al cien por ciento de lo que él esperaba, en medio, además, de esta desesperación de que estábamos sin goles. Así que se estuvo conversando, pero Lezcano se comprometió a rendir al máximo posible. Dijo que estaba muy entusiasmado en Colo Colo, que iba a hacer todo lo posible. Yo creo que han seguido conversando con él y vamos a tener que seguir evaluando. Espero que Darío, Leandro y Damián, por decir algunos, recuperen su capacidad goleadora. Lezcano está entrenando muy bien, está con ánimo y compromiso para esforzarse lo más que pueda para volver a un rendimiento acorde a su prestigio.

¿Qué le pareció la idea del Consejo de Caciques que surgió?

Yo creo que tiene un problema de enfoque. En Colo Colo el problema no es de falta de ideas acerca de jugadores, usted ve la cantidad de opinólogos que hay y son por balde la cantidad de ideas, pero el problema en la contratación son los recursos financieros. Por supuesto que a mí me gustaría traer a Mbappé, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad, no porque uno no quiera, sino porque no están los recursos para hacerlo. Por eso yo felicito a la Gerencia Deportiva porque en medio de esa escasez de recursos se las ha ingeniado siempre para encontrar jugador de nivel dignos de jugar en Colo Colo, con recursos muy escuálido. Es cosa de ver los balances que hay en la CMF. Preferiría más ideas para fortalecer nuestras finanzas.

¿Cree que es una forma encubierta de cuestionar a Daniel Morón?

Claro, no es bueno. Hemos hecho un trabajo bastante silencioso, estamos fortaleciendo toda el área de la Gerencia Deportiva. Estamos construyendo una Gerencia Deportiva, que va a ser una de las potentes de Sudamérica y la más potente del fútbol chileno. Tiene muchas áreas a cargo y todas se han ido fortaleciendo y de ninguna manera es bueno debilitar la administración. Yo soy fanático de eso y creo que hay que poner a profesionales a cargo de los temas y tener una organización con respeto a la institucionalidad. Hace muchos años que Colo Colo no tenía una Gerencia Deportiva estable, y ninguna medida que la desestabilice me parece adecuada.

¿Qué reflexión hace sobre el caso de Jordhy Thompson?

Episodio complejo y lamentable. Uno no es un especialista en estos temas y lo que le queda a uno es recurrir a los especialistas. De ese punto de vista nosotros reaccionamos y se le devolvió a la Casa Alba, lo que fue una excepción porque no es para jugadores mayores de 18 años, para tenerlo un poco bajo vigilancia. Se le puso un psicólogo, se le puso un psiquiatra, se le hizo un seguimiento bien estricto y ellos mismos son los que recomendaron que volviera a la actividad futbolística, porque era la mejor forma de insertarlo. Sigue con tratamiento, ha respondido bien, ha tenido un buen comportamiento y ha seguido las instrucciones del cuerpo técnico, de la Gerencia Deportiva y de los médicos a cargo. Así que se ha hecho lo que se debía hacer y hasta el momento afortunadamente ha marchado todo bien.

¿En qué está el Proyecto Estadio?

Sigue el entusiasmo tal cual. Está aprobado por el directorio avanzar en eso. Es un proyecto de proporciones que hay que ir analizando, que hay que trabajar un poco e irlo pensando. Esperamos luego presentar avances. No nos hemos quedado dormidos en eso, nos interesa mucho y sigue siendo un deseo tenerlo para el centenario. Está plenamente vigente. No corresponde estar dando avisos hacia afuera cuando no hay avances concretos, sino que periodos de mucho estudio y análisis. Estamos en eso.

¿Cómo se congenia el nuevo estadio con las mejores urgentes que hoy necesita el Monumental, tomando en cuenta que pronto habría que reconstruirlo? ¿Se gastaría dos veces en lo mismo?

Tiene toda la razón, porque efectivamente ese es uno de los problemas. Hemos invertido bastante en materia de seguridad. De un tiempo a esta parte, los partidos han estado bastante tranquilos, se ha mejorado con un montón de medidas y un trabajo muy intenso. Efectivamente hay algún tipo de inversiones adicionales caras que podrían hacerse, pero estando a la vista la remodelación del estadio es difícil tomar la decisión porque después podrían quedar cojas o desadaptadas para los arreglos del estadio. Entonces, uno no sabe en qué momento hacerlas. Y por eso nos apura la remodelación. Lo hemos analizado bastante y sabemos algunos pasos que hay que dar, sin perjuicio de que hay que preocuparse a nivel nacional de ese tema. La fuerza policial tiene que estar lo más presente posible dentro del estadio. El control de la seguridad es un tema extraordinariamente difícil, que con el aumento del número de guardias o convertir el estadio en una cárcel como nos dijo el gerente de Seguridad de la Conmebol, tampoco es la solución. Es multidisciplinario.

Y con respecto al fútbol femenino, recientemente anunciaron a Tatiele Silveira. ¿Cómo se llegó a ese fichaje?

El fútbol femenino ha evolucionado. El nivel de profesionalismo que existe ahora en Colo Colo no tiene nada que ver con el que había hace un año y medio. Hemos dado pasos agigantados, tenemos ambiciones muy importantes y también internacionales. Buscamos una directora técnica de primer nivel que pudiera reemplazar a Luis Mena. Llegamos a Tatiele y estamos muy entusiasmados con ella, tiene una trayectoria importante y estamos muy contentos.

Darío Lezcano firmando el contrato con Colo Colo. Foto: Twitter de Colo Colo

Cambiando de tema, ¿es tan grave el estado del fútbol chileno?

No está pasando por un buen momento, los resultados y una serie de temas así lo indican: los periodos parados, las dificultades de los estadios, la seguridad, la propiedad de los clubes… Yo creo que hay una serie de temas que no se han abordado con la decisión y la velocidad que requiere esta especie de crisis del fútbol chileno. Espero que se tomen todas las medidas y haya una visión de futuro para abordarlo lo antes posible. Y esto no está necesariamente personalizado en alguna autoridad específica, sino que es una falta grave de profesionalización del fútbol chileno.

¿Cómo están las confianzas entre los presidentes después de la filtración de mensajes de WhatsApp?

Le voy a contar que el tema de las filtraciones las aprendí al llegar al fútbol. Me parecen muy mal y hablan un poco de la falta de profesionalismo que hay. Es súper feo, es horrible, es una falta de confianza y una traición a los congéneres que ocurre a todo nivel en el fútbol chileno y usted sabe que en Colo Colo también. Las odio, creo que hacen un daño horrible y habla de que hay mucha gente que no debería estar, pero que sin embargo está presente hasta en las máximas instancias del fútbol. Es una pena y me pareció un incidente muy negativo.

Esta semana adquirió acciones de ByN. ¿Qué lo motivó a ampliar su propiedad?

Me llegó el dato. No sabía que había un paquete de ese tamaño y no acciones sueltas como suele transarse en la Bolsa. Me las ofrecieron y decidí apostar por el proyecto. No sé de quiénes eran, sino que fue a través de los corredores de bolsa. Yo tenía un paquete un poco más pequeño que ese. Son porcentajes chicos, pero que hablan de mi compromiso con el club y mi creencia en el proyecto. Para mí no son platas chicas, así que tuve que hacer un buen esfuerzo para que quedaran en buenas manos esas acciones.