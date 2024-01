Las provocaciones de Vinicius Junior que encendieron el clásico entre Real Madrid y Barcelona

Real Madrid dio un duro golpe a Barcelona en la final de la Supercopa de España, jugada en Arabia Saudita. Un expresivo 4-1, en el que el delantero merengue Vinicius Júnior, no solo por el hat-trick que le propinó al clásico rival, sino también por el duelo aparte que vivió con los jugadores blaugrana.

El exjugador de Flamengo otra vez se robó la película en un enfrentamiento con muchas polémicas. Fue un problema sin solución para la última línea culé, pero tampoco dejó al margen su fama de eterno provocador.

A los 71 minutos del partido, el uruguayo Ronald Araújo cometió una falta sobre el brasileño que le costó la segunda amarilla y la expulsión en un encuentro que, a esa altura, ya estaba sentenciado. Una acción que el carioca celebró con una risa exagerada y que encendió a los jugadores de la banca del Barça.

Entonces comenzó un intercambio de palabras entre el goleador de los blancos y los suplentes del archirrival. Situación que acabó con un provocador gesto de Vini Jr. tal como de pudo captar en un video del programa Carrusel Deportivo.

El exjugador del Mengao se dio vuelta hacia el banco de Barcelona e hizo un gesto de cuatro a uno con las manos, como una manera de recordar la humillación que estaban viviendo los jugadores azulgranas, lo que provocó que saltara el banco de suplentes para contestar al desplante de brasileño.

“No soy un santo”

Al margen de las provocaciones, Vinicius Junior se mostró emocionado por su actuación en el último Superclásico hispano y agradeció el apoyo constante del técnico Carlo Ancelotti.

“El míster siempre está ahí para ayudarme. Quiero hacerme una persona mejor y hacer todo para poder ganar. A veces acabo enfadando a los demás, a mí también y a mis compañeros. Tengo que mejorar, pero tengo que seguir en esta línea”, dijo el carioca.

Asimismo, reflexionó sobre algunas de sus actuaciones en el campo de juego que, muchas veces, terminan por opacar en alguna medida todo lo bueno que hace ante el arco contrario.

“Me quedo muy triste. Todos quieren pelear conmigo porque todos saben que va a salir en la prensa. Vinícius ha hecho esto o lo otro... Intento estar tranquilo y centrado en el partido para poder hacer lo mejor para mis compañeros. Yo no soy un santo. Hablo demasiado y hago regates que no se deben hacer. Pero estoy aquí para mejorar y para dar ejemplo a los niños. El míster y mis compañeros me están enseñando lo que tengo que hacer”, dijo el atacante, visiblemente emocionado.

Respecto a la celebración en el primer gol, el jugador reconoció que “es por Cristiano, que es mi ídolo. La gente de Arabia siempre tiene un cariño grande hacia mí. Jugar contra el Barcelona no es fácil y ganar 4-1 es muy difícil. Hemos hecho un partido casi perfecto”.

El gesto de Vini