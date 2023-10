Indisciplina en Brasil: denuncian que Neymar, Vinicius y Richarlison hicieron una fiesta en el hotel de concentración

En Brasil los futbolistas están en el ojo del huracán. Tras el empate 1-1 entre el Scratch y Venezuela, que dejó mucha preocupación futbolística en los pentacampeones, denuncian que Neymar, Vinicius y Richarlison fueron vistos en una fiesta llevada a cabo en el hotel de concentración de la canarinha.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista Matheus Baldi lanzó la acusación. “Lo que se volvió tema en Cuiabá es una posible fiesta de algunos jugadores que habría ocurrido el jueves 12″, señaló el comunicador. Luego expone un audio donde una mujer asegura haber estado con los tres futbolistas mencionados y un grupo de influencers.

Según se informa desde Brasil, una de las involucradas asegura que ha participado de más encuentros con el atacante del Real Madrid. “Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verlo. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida”, disparó.

El escandalo escaló más cuando otro periodista aseguró que todo fue orquestado por el ex PSG. “Neymar organizó una fiesta en un condominio de lujo en Cuiabá con la presencia únicamente de mujeres y jugadores seleccionados”, lanzó Leo Dias.

Vinicius Junior es uno de los apuntados por la supuesta indisciplina. Foto: Reuters

Días complejos

Cuando Neymar iba directo al túnel que lleva al camarín del Arena Pantanal, tras el choque entre los llaneros y Brasil, recibió una agresión por parte de un hincha. Un video captó perfecto el momento en que una bolsa de palomitas de maíz cae sobre la cabeza del delantero del Al Hilal quien inmediatamente busca al culpable. Al distinguirlo, el ex Barcelona lo apunta e insulta, teniendo que ser nuevamente controlado por sus cercanos.

La figura de Neymar es apuntada. El delantero está siendo constantemente cuestionado por su rendimiento, donde en el último tiempo no ha podido ser ese jugador dominante que explotó en el Santos. Su fichaje a Arabia Saudita tampoco ha ayudado a calmar las críticas en su contra.

Todo ha sido tensión dentro de un equipo que no convence por el juego, ni consigue los resultados esperados. Por ahora esperan a Carlo Ancelotti. Claro que el italiano también divide las aguas. Aunque hay una gran parte que apoya el arribo del DT del Real Madrid cuando termine su contrato con los españoles, hay otros que creen un error esperar por más de seis meses al estratega, dejando de lado el éxito deportivo en el corto plazo.