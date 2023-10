Con pelea entre Neymar y Rondón: Venezuela logra histórico empate de visita ante Brasil gracias a un golazo de Eduard Bello

Brasil enreda sus primeros en el camino al Mundial de 2026. Fue de local y ante Venezuela, algo que estaba totalmente fuera de lo esperado. Los pentacampeones no encontraron su mejor juego y terminaron siendo castigados por una genialidad de Eduard Bello, quien silenció al Arena Pantanal en el minuto 85.

Es un golpe para Brasil de eso no hay dudas. Primero por el resultado, después por el juego y finalmente por la presión que existe en la banca carioca durante estos meses. Ya es prácticamente un hecho que Carlo Ancelotti será técnico del Scratch cuando termine su contrato con el Real Madrid en junio, pero por lo mismo actualmente hay un interinato en el camarín de los cinco veces ganadores del Mundial. Una apuesta que no convence a todos, ya que hay una gran parte de Brasil que no comparte la idea de esperar por casi un año a un técnico extranjero.

Este factor también se suma a los resultados de Brasil en estas Eliminatorias, quienes pese a debutar con un 5-1 ante Bolivia, tuvieron serios problemas para superar por la cuenta mínima a Perú, logrando recién convertir el 1-0 en el minuto 90′. Ahora ante Venezuela partieron ganando, pero solo gracias a un tiro de esquina, ya que por jugadas de piso no lograron romper la defensa visitante.

Y el empate venezolano llegó a través de un viejo conocido del fútbol chileno. Eduard Bello, ex delantero de Antofagasta, convirtió el tanto de la igualdad de manera extraordinaria, gracias a una chilena que dejó sin respuesta a Ederson, arquero del Manchester City. Todo sucedió en el minuto 85, por lo que el empate de Venezuela fue realmente algo heroico.

Pero las emociones no terminaron con el pitazo final, debido a que una vez que concluyó el cotejo, Neymar y Salomón Rondón se vieron enfrentados en una pelea. Ambos jugadores venían con las emociones a tope y tuvieron que ser separados por sus compañeros. No hubo tarjetas tras el enfrentamiento, por lo que ambos podrán estar en cancha este jueves, cuando se juegue una nueva fecha de Eliminatorias.