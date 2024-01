“No podemos esperar más”: En Colo Colo explotan por la lentitud en el arribo de los refuerzos para el 2024

En Colo Colo no han sumado refuerzos. El Cacique, de la mano de Jorge Almirón, su nuevo técnico, ya inició la pretemporada sin ninguna novedad dentro de la plantilla que enfrentará los próximos desafíos de la temporada 2024.

Por lo mismo, en la interna del cuadro de Macul empiezan a perder la calma. Más cuando Universidad de Chile y Universidad Católica, sus clásicos rivales, ya suman varias caras en sus respectivas escuadra.

Frente a tal escenario, Matías Camacho, el presidente del Club Social y Deportivo del Cacique, expresó su malestar por las redes sociales. “Pedimos comisión de fútbol el lunes pasado y se nos citó para el próximo martes”, comenzó diciendo en su cuenta de Twitter. “Llevamos una semana con DT, inició la pretemporada, jugamos en tres días y no hay refuerzos”, continuó.

“Hemos expresado nuestro interés público por el tema y por nombres puntuales. No podemos esperar más. Colo Colo está primero”, cerró.

Lo cierto es que el Cacique jugará este martes frente a Rosario Central en Montevideo sin ninguna novedad en el plantel. Es más, en la dirigencia deben ponerse al día y cancelar los US$ 400 mil que se le debe al represente de Pablo Solari por su traspaso a River Plate. En la FIFA ya avisaron que el elenco de Macul no podrá fichar si es que no regulariza su situación.

Uno de los nombres que más interés genera es el de Arturo Vidal. El ficha del Rey divide al directorio de Blanco y Negro, pese al deseo de los hinchas que piden su retorno. Tras finalizar su contrato con Athletico Paranaense de Brasil, el chileno tiene la posibilidad de negociar como jugador libre en este mercado. En otras palabras, está con el pase en su poder. Eso sí, aquello no significa que se vaya a regalar. Una estrella como él es muy consciente de su valía. Por eso, en la concesionaria alba tienen claro que, más allá de su amor por el club, si lo quieren tendrán que pagarle muy bien por sus servicios.

“La prioridad de Arturo es Colo Colo, pero siempre y cuando lo quieran de verdad”, advierten en el entorno de la exestrella del Bayern Múnich y la Juventus. Aquello tiene que ver, evidentemente, con el salario del seleccionado nacional. Vidal no está dispuesto rebajar sus pretensiones económicas, sobre todo, si se considera lo que el Cacique le pagó el año pasado a jugadores como Darío Lezcano o Fabián Castillo, quienes se embolsaron alrededor de $ 60 millones mensuales durante todo el año pasado.

En las últimas horas, sin embargo, América de Cali hizo una propuesta formal para contar con los servicios del bicampeón de América. Tulio Gómez, el presidente del cuadro colombiano, señaló en diálogo con ESPN que “en América estamos ilusionados y la hinchada está expectante e ilusionada para que el rey Arturo llegue al América”. Además, el directivo explicó las tratativas que está llevando a cabo para lograr el desembarco del ex Flamengo. “Estamos haciendo los esfuerzos posibles y buscando el apoyo de algunos patrocinadores para acercarnos a las cifras que pidió el empresario de Vidal”, agregó.

Es por esto, que el máximo accionista de los Diablos Rojos aseguró que de concretarse este fichaje será un momento histórico para la institución que fue campeona del fútbol colombiano por última vez en 2020. “Será el jugador mejor pagado de Colombia, que no tiene mucho poder adquisitivo, pero con marketing y venta de camisetas podemos recuperar la inversión”, cerró.