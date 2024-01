Las confesiones de Fernando Zampedri: “No me presiona el récord; yo solo hago mi camino y me voy a ubicar en la posición que me merezco”

Fernando Zampedri (35) le responde a El Deportivo tras una práctica de Universidad Católica, en Lima. Los Cruzados viajaron a Perú para continuar con la pretemporada, con la ilusión de levantar el discreto rendimiento de los últimos dos años.

Al Toro se le escucha feliz. El capitán renovó por dos temporadas y terminó el Campeonato Nacional 2023 logrando un inédito e histórico trofeo de tetragoleador del certamen local. Está a 16 anotaciones de Rodrigo Barrera, el máximo artillero histórico de la UC.

¿Por qué renueva en la UC?

Conseguí una estabilidad en la que deportivamente y familiarmente me siento muy cómodo. El dejar una huella en el club para los jugadores no es fácil de conseguir y estoy trabajando en eso. Estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo.

En ningún club que defendió logró este nivel. ¿Cómo lo explica?

Yo venía haciendo un buen trabajo, venía de un muy buen club en Argentina (Rosario Central), en el que dejé una muy buena imagen. Crecí, salí campeón y me tocó llegar a un club como la Católica, una institución que es muy ordenada, muy seria. Desde el primer día trabajé a la par con mis compañeros y me propuse seguir entregando lo máximo en mi carrera. El fruto de querer crecer como deportista, de querer conseguir títulos, me dio resultado.

¿La UC es su lugar en el mundo?

Sí, yo creo que sí. Por mi familia, por el cariño de los hinchas , por lo deportivo, por todo. Es un club muy lindo. Uno acá tiene todos los requisitos para funcionar de buena manera. Esta es mi casa.

Su nombre siempre aparece en el mercado de fichajes. ¿Puede asegurar que no se marchará de la UC?

Cada mercado de pases he tenido ofertas. Pero siempre tomé la de Católica, nunca quise tomar ninguna oferta porque me siento muy bien acá. Quiero dejar una huella en un club donde me reconocen. También quiero dejar un legado para otros chicos. Lograr eso no es fácil. Estoy en esa posición y tengo que disfrutarlo. Para qué irme a otro lado en que no lo sienta de la misma manera.

¿Ha rechazado ofertas que incluso son mejores en lo económico?

Sí, tal cual. He recibido ofertas que en lo económico han superado a la UC, pero uno pone otras cosas en la balanza. Estoy feliz, mi familia también está cómoda. El hincha se siente contento conmigo y yo con ellos. Es toda una realidad linda y para qué voy a cambiarla.

¿Imaginó en su llegada a Chile que sería tetragoleador del Torneo Nacional?

No, cuando llegué me entregué al 100% al club, quería seguir mejorando como futbolista. El primer año se me dio ser goleador, ser campeón y ahí compraron mi pase por tres años. Ahí la cabeza se focalizó en seguir queriendo obtener cosas. En lo personal era querer seguir saliendo goleador y campeón, y se volvió a dar. Qué jugador no va a tener la energía para querer seguir siendo goleador siempre.

¿Pero le toma el peso a ser el primero en lograr ser tetragoleador de un Torneo?

Sí, estoy feliz de conseguir eso, de ser el primero en ese lugar. Esas cosas también son lo que me llevan a no irme de Chile. La gente me tiene mucho respeto, siendo de Católica u de otros clubes. Eso se valora mucho.

¿Se le hace fácil meter goles en Chile?

Es parte del equipo en el que juego, de mis compañeros, de que siempre tratan de buscarme para que yo haga goles. Nunca es fácil, pero siempre es lindo tener esos compañeros que te ayudan.

¿Fue el año más difícil para conseguir el título de goleador considerando la discreta campaña de la UC?

Sí, porque no estuvimos en un momento bueno como equipo. Creo que los ojos estuvieron puestos en otro lado, en el inicio del estadio, las energías estuvieron puestas en iniciar ese proyecto. Ahí quedamos un poco al margen. El año pasado nos costó mucho, por eso terminamos en la mitad de tabla. Fue difícil para nosotros. En lo personal logré ser el tetragoleador, y por eso terminé contento y mis compañeros igual. Lo importante también fue entrar a una Copa Sudamericana.

¿El proyecto estadio es una excusa para una mala temporada?

No es una excusa, pero son detalles que nos juegan en contra. En San Carlos de Apoquindo entrenamos en muy buenas canchas y después nos ha tocado jugar en canchas que no están en condiciones para jugar al fútbol. Creo que no estaban en condiciones para ser canchas de Primera División. El juego que uno pretendía tener no lo puedes desarrollar.

¿Cuántos goles promete para este 2024?

Ojalá que Católica pueda conseguir el campeonato, que es lo que anhelamos. Eso es lo principal. Si el equipo anda bien, los goles llegarán.

¿Siente la presión por alcanzar el récord de ser el goleador histórico de la UC?

No, para nada. Yo solamente lo disfruto. Sé la posición en la que estoy y yo solo trato de llevar al equipo para adelante, que es lo primordial. Después eso llega con el juego colectivo.

¿Es una motivación extra lograr el récord porque lo tiene Rodrigo Barrera, reconocido hincha de la U?

No me fijo en eso. Sé que los hinchas están un poco interesados en eso, lo respeto. Pero ya he pasado a muchos históricos de este club, que también los respeto mucho. Yo solo hago mi camino y me voy a ubicar en la posición que me merezco. Hay que seguir trabajando duro para eso. Ojalá estar en el primer lugar.

¿Cómo tomó la responsabilidad de ser elegido capitán?

Feliz, porque me gusta el rol. La llevo con mucha seriedad, porque es una responsabilidad muy linda ser capitán de la Católica. Lo disfruto día a día.

Le obliga a no enojarse tanto en la cancha...

No, eso no lo cambio. Mi forma de ser no cambia. Uno es como es. Si para el equipo hay que mejorar, se mejora. Pero uno es así, me conocen así y me quieren así.

¿Proyecta seguir ligado al club cuando se retire?

Todavía no pienso en el retiro. En lo físico estoy muy bien. Solo pienso en seguir jugando y, en su momento, cuando me toque, se verá si la institución quiere que siga en el club.

¿Lo buscó otro club chileno antes de fichar en la UC?

Sí.

¿Qué club?

No, no viene al caso. Por la cercanía que tuve con Alfonso Parot (fueron compañeros en Rosario Central)no dudé en aceptar cuando recibí el llamado de la Católica.

¿Cuáles son los objetivos para este 2024?

Estamos en un proceso de inicio de pretemporada, muy contentos por salir del país y hacer una buena pretemporada. Queremos afinar muchos detalles que el año pasado no lo teníamos. Queremos llegar en posiciones de salir campeón y cambiar el chip en las copas internacionales para poder pasar la primera fase y después pelear la Sudamericana.

Y dejar atrás los dos últimos años en los que dejaron de ser protagonistas en el Torneo...

Sí, tal cual. Nosotros sufrimos estos dos últimos años, ni siquiera peleamos los torneos. Es feo para un club grande el no poder pelear, más cuando estábamos acostumbrados. Este año queremos cambiar la forma, la idea y poder pelear el torneo.

¿Este año no habrá excusas? Al menos estará la cancha del Estadio Nacional...

Sí, pero no solo para nosotros. No dije lo de las canchas por nosotros solamente. Creo que las malas canchas le perjudican al fútbol. Con la tecnología que hay las canchas siempre tienen que estar 10 puntos para poder jugar el fútbol que se merece en la Primera División.

Alfred Canales, el nuevo refuerzo, dijo que el fútbol que busca implementar Nicolás Núñez es parecido al del Manchester City. ¿Comparte?

Sí, Nico Núñez tiene un buen juego, buenas ideas. El equipo confía mucho en él y en su trabajo. Esperamos que le podamos dar el fútbol que él quiere, estamos en la búsqueda de eso.

Pero les costó agarrarle la mano a Nicolás Núñez...

Es que Nicolás llegó a agarrar un plantel que estaba muy golpeado, fue muy difícil. Este año arrancamos todos de cero, con la energía bien alta.

Tagle, Buljubasich y ahora usted hablan de plantel golpeado. ¿Fue muy traumática la salida de Ariel Holan?

Sí, porque nosotros al principio de año teníamos una idea clara e íbamos por eso. En un momento se desinfló esa idea, esa fuerza, y el equipo se golpeó mucho. La salida de un técnico no es fácil. Llegó Nico y trató de ayudarnos con lo que pudo. Gracias a Dios pudimos meternos a ese partido de Sudamericana y esperamos meternos en la fase de grupos de ese torneo.

Juan Tagle ha dicho que se armó un plantel desequilibrado para enfrentar la temporada pasada. ¿Comparte?

No, no sé. Nico Núñez se encargará de armar un buen plantel, con los jugadores que lleguen y los que ya tiene. Y que todo eso lleve a que pueda jugar de la forma que él desea.

En la delantera sí va a tener un nuevo compañero como Nicolás Castillo...

Es bueno que Nico esté con nosotros en el plantel. Hoy tiene la posibilidad de firmar contrato con el club, de estar con nosotros, de ser una posibilidad para el cuerpo técnico. Él está predispuesto a ayudar, a poner su granito de arena como todos nosotros, para que nos vaya bien. Feliz de que esté acá, en su club tan querido. Le daremos una mano para que le vaya bien.

¿Siente responsabilidad de guiar a Castillo por las polémicas que marcan su carrera?

Creo que él con la responsabilidad que tiene ahora también, de que puede jugar, él ya va a estar pensando en otra cosa. Nosotros hablamos harto con él. Él es una persona grande también, siente muchos los colores y lo respetamos, pero creo que esas cosas no van a volver a pasar.

¿Le hace ilusión jugar en el nuevo San Carlos?

Sí. El club está haciendo un gran esfuerzo. Hacer un estadio nuevo conlleva mucho trabajo, nosotros estamos contentos de que el club lo esté llevando adelante.

¿Le gusta que sea de pasto sintético?

Eso se verá cuando esté el campo de juego y podamos jugar. He jugado en varias canchas de pasto sintético y me ha gustado, ha estado bien. No hay muchos cambios siempre y cuando el pasto sintético sea de buena calidad.

En Cruzados dicen que será de los mejores de Sudamérica...

Sí, ojalá que sea un buen pasto sintético para que el cambio no sea tan fuerte. Pero, te repito, he jugado en varios pastos sintéticos de muy buena calidad y no hay mucha diferencia.

¿No le teme al pasto sintético por las lesiones?

Si es de buena calidad, no creo que tenga problemas. No hay problema con eso.